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حالة الطقس الليلة وغداً الأربعاء 30 نوفمبر 2022

29 نوفمبر 2022 . الساعة 19:28 بتوقيت القدس
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حالة الطقس في فلسطين (صورة أرشيفية)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث من المتوقع أن يكون الجو هذه الليلة غائماً جزئيا وباردا وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق نهارا، باردا خلال ساعات الليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدني من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين يوم غد الثلاثاء من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حالة الطقس #الأرصاد الجوية الفلسطينية #الاستقرار الجوي

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