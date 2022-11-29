الطالبي مدافع تونس يهدد فرنسا: نعم نستطيع الفوز

أكد المدافع الدولي التونسي منتصر الطالبي الثلاثاء أن تونس "لديها فرصة ذهبية للتعويض" أمام نظيرها الفرنسي حامل اللقب والضامن تأهله، وذلك عشية مباراتهما المنتظرة على ملعب المدينة التعليمية في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وبعد تعادل ثمين أمام الدنمارك (صفر-صفر) سقط منتخب "نسور قرطاج" أمام أستراليا صفر-1، فيما ضمنت فرنسا بطلة 1998 و2108 تأهلها بفوزين على أستراليا 4-1 والدنمارك 2-1.

وأقرّ مدافع لوريان الفرنسي في مؤتمر صحافي أن لاعبي تونس خرجوا من مباراتهم أمام أستراليا مع "شيء من الإحباط" و"لكننا نلعب كل أربعة أيام، لذلك ليس لدينا الوقت للبقاء محبطين. لدينا فرصة ذهبية للتعويض ولتحقيق شيء كبير ضد فرنسا".

وتنتظر تونس التي تتذيل المجموعة برصيد نقطة، خسارة أستراليا أمام الدنمارك على أمل حصد النقاط الثلاث أمام منتخب "الديوك" والعبور إلى الدور الثاني للمرة الأولى في ست مشاركات في نهائيات كأس العالم

وأضاف المدافع المولود في باريس "سنؤمن بفرصنا"، مشدداً على أهمية وجود العديد من الجماهير التونسية في قطر "لقد دعمونا في المباراتين الأولى والثانية، منحونا الكثير من القوة. نريد أن نجعلهم فخورين... أتمنى أن أكون قادراً على الاحتفال معهم".

بدوره قال المدرب جلال القادري "المعادلة بسيطة. لاعبونا يحترمون بعضهم. نعيش أجواء ممتازة وثقة كبيرة بين اللاعبين. نريد أن نفرح التونسيين، كما وحدناهم بعد مباراة الدنمارك".

وأضاف أن "المباراة غداً مهمة، ولدينا فرصة أن نقدم مباراة كبيرة وننتصر. لم نواجه فرنسا كثيراً تاريخياً، فازت علينا مرة واحدة وكان ذلك منذ 20 عاماً وساد التعادل في مباراتين. هذه مباراة مصيرية لنا بخلاف منتخب فرنسا ولدينا كل الحوافز للعب بإيجابية، أما النتيجة فهي رهن واقع المباراة".

المصدر / وكالات