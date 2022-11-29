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5 شهداء برصاص الاحتلال في 24 ساعة

29 نوفمبر 2022 . الساعة 18:10 بتوقيت القدس
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استُشهد اليوم الثلاثاء 5 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة.

ووفق متابعة فلسطين أون لاين، فقد استُشهد الشقيقان جواد عبد وظافر الريماوي في رام الله، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر عين، شمال غربي مدينة رام الله.

فيما ارتقى الشاب مفيد محمد زعطوط "اخليل" استُشهد متأثرًا بجروحه التي أُصيب بها برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت أمر.

وبعد ساعات قليلة من استشهاد الشبان الثلاثة، أفادت مصادر محلية باستشهد شابٍّ فلسطيني بعد تنفيذه عملية دهس شرق رام الله، أدت لإصابة مجندة في جيش الاحتلال بجروح خطيرة.

ووفقَ مصادر محلية، فإنّ الشهيد منفذ العملية هو راني أبو علي (45 عامًا) من بيتونيا، متزوج ولديه 5 من الأبناء.

ومساء اليوم، استُشهد الشاب رائد النعسان، حيث أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن استشهاد شابٍّ بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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