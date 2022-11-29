فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

مباراة الإكوادور والسنغال في مونديال قطر

بيان صحفي من المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة

بعد تألقه في كأس العالم.. حكيم زياش سينتقل لهذا النادي

إعلان مهم من ديوان الموظفين العام في قطاع غزة

خالد مشعل: المقاومة بالضفة عصية على التطويع والانكسار

مباراة فرنسا وتونس.. الفرصة الأخيرة لـ"نسور قرطاج"

هل يعود بنزيمة للمشاركة مع فرنسا في كأس العالم؟.. ديشان يجيب

الجماهير تشيّع جثماني الشهيدين الشقيقين "الريماوي" برام الله والشهيد "إخليل" بالخليل

نشطاء يعيدون نشر مقطع مصور لشهيد رام الله ظافر الريماوي.. وهذا ما تحدّث به

أول تعليق لرونالدو حول "الهدف الأخير"

29 نوفمبر 2022 . الساعة 17:31 بتوقيت القدس
...

أرسل كريستيانو رونالدو رسالة نصية إلى الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورجان، ليصر على أنه سجل هدف البرتغال الافتتاحي الليلة الماضية أمام أوروجواي (2-0)، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم (قطر 2022).

واحتفل اللاعب البالغ من العمر 37 عاما، بعدما بدا وكأنه تابع برأسه عرضية برونو فرنانديز إلى داخل الشباك، خلال الشوط الثاني.

لكن الإعادة أشارت إلى أن مهاجم مانشستر يونايتد السابق ربما لم يلمس الكرة برأسه، وأن الهدف كان لصالح فرنانديز.

وأصر رونالدو على أن الهدف يجب أن يكون له، حتى أنه أرسل رسالة نصية إلى صديقه مورجان مباشرة بعد المباراة.

وقال مورجان في تغريدة عبر "تويتر": "رونالدو أكد لي أن رأسه لمست الكرة. حتى برونو يوافقه".

ويستمر الجدل حول الهدف مع اقتناع بعض المشجعين بأنه يجب أن يحتسب لرونالدو، الذي بدوره يريد زيادة رصيده من الأهداف في البطولة، بعدما سجل من ركلة جزاء في المباراة الأولى للبرتغال أمام غانا 3-2.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كريستيانو رونالدو #كأس العالم #قطر 2022 #بيرس مورجان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة