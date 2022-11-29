أول تعليق لرونالدو حول "الهدف الأخير"

أرسل كريستيانو رونالدو رسالة نصية إلى الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورجان، ليصر على أنه سجل هدف البرتغال الافتتاحي الليلة الماضية أمام أوروجواي (2-0)، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم (قطر 2022).



واحتفل اللاعب البالغ من العمر 37 عاما، بعدما بدا وكأنه تابع برأسه عرضية برونو فرنانديز إلى داخل الشباك، خلال الشوط الثاني.



لكن الإعادة أشارت إلى أن مهاجم مانشستر يونايتد السابق ربما لم يلمس الكرة برأسه، وأن الهدف كان لصالح فرنانديز.



وأصر رونالدو على أن الهدف يجب أن يكون له، حتى أنه أرسل رسالة نصية إلى صديقه مورجان مباشرة بعد المباراة.



وقال مورجان في تغريدة عبر "تويتر": "رونالدو أكد لي أن رأسه لمست الكرة. حتى برونو يوافقه".



ويستمر الجدل حول الهدف مع اقتناع بعض المشجعين بأنه يجب أن يحتسب لرونالدو، الذي بدوره يريد زيادة رصيده من الأهداف في البطولة، بعدما سجل من ركلة جزاء في المباراة الأولى للبرتغال أمام غانا 3-2.

المصدر / فلسطين أون لاين