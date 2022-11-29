بعد تألقه في كأس العالم.. حكيم زياش سينتقل لهذا النادي

أكدت تقارير إعلامية إيطالية، أن مسؤولي نادي ميلان جددوا رغبتهم في التعاقد مع المغربي حكيم زياش، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" في تقرير لها، إن إدارة ميلان تسعى للتعاقد مع زياش على سبيل الإعارة في يناير القادم، مع خيار الشراء مقابل 15 مليون يورو

بموجب عقد مع تشيلسي حتى يونيو 2025، كان الجناح المغربي الدولي مطلوبًا في "الروسونيري" الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم وقتها بسبب بعض مطالب النادي الإنجليزي، ليتم تجديد الاهتمام بخدماته حاليًا بالتزامن مع تألقه وخطفه الأضواء مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأوضحت الصحيفة أن مواجهة بلجيكا والمغرب في المونديال، كانت فرصة كبيرة لمسؤولي ميلان لتجديد رغبتهم في التعاقد مع زياش، الذي خطف الأضواء في هذه المواجهة، مشيرةً إلى عمر زياش (29) سنة، ويعتبر مناسبًا لنادي ميلان من أجل التركيز على هذه الصفقة، في ظل افتقاد الفريق للاعب جناح بنفس مستوى الدولي المغربي.

وأضافت أن زياش الذي انتقل إلى تشيلسي مقابل 40 مليون يورو قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، انخفضت قيمته السوقية إلى النصف تقريبًا، في حين يسعى النادي الإيطالي لجلبه مقابل 15 مليون يورو، فيما تبلغ قيمته السوقية على موقع "ترانسفير ماركت" 17 مليون يورو.

المصدر / وكالات