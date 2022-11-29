هل يعود بنزيمة للمشاركة مع فرنسا في كأس العالم؟.. ديشان يجيب

رأى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان ان مكان تواجد كريم بنزيمة الذي يغيب عن مونديال قطر 2022 بداعي الإصابة "لا يشغل باله" كثيرا بعد بث شريط فيديو يظهر وصول مهاجم ريال مدريد الى جزيرة ريونيون لقضاء إجازة، مؤكدا بأنه يهتم فقط باللاعبين الـ24 المتواجدين في صفوف المنتخب.

ولا شك بأن تواجد بنزيمة في جزيرة ريوينون يضعف من امكانية عودته الى تدريبات ريال مدريد الخميس كما اعلن بعض وسائل الاعلام الاسبانية الاثنين، وربما عودته لاحقا للالتحاق بصفوف منتخب فرنسا خلال المونديال الحالي.

اعلن الاتحاد الفرنسي انسحاب بنزيمة بسبب اصابة عضلية عشية المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

وصل بنزيمة صباح اليوم الى جزيرة ريونيون حوالي الساعة 9.20 بالتوقيت المحلي بحسب ما أكد مراسل وكالة فرانس برس.

وأكد مصدر مقرب من المهاجم الذي اختير افضل لاعب في العالم هذا العام، بانه سيمضي اجازة مدتها اسبوع في هذه الجزيرة الواقعة على المحيط الهندي، علما بأنه لم يدل بأي تصريح لدى خروجه من المطار.

ولدى سؤال ديشان عن بنزيمة الذي لا يزال مسجلا اداريا في اللائحة الرسمية للمنتخب قال متوجها الى الصحافيين عشية المواجهة ضد تونس في الجولة الثالثة "تبحثون عن امور ما هنا...".

وأضاف "هذه أمور لا تشغل بالي، لا أدري من قال ماذا واين ولماذا".

وتابع "تناقشت مع كريم بعد رحيله، تعرفون جميعا وضعه والمدة الزمنية التي يستغرقها تعافيه من الاصابة. أنا أهتم فقط باللاعبين ال24 المتواجدين هنا".

يذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وفي استفسار لوكالة فرانس برس عما اذا كان بنزيمة سيحصل على الميدالية الذهبية في حال احتفاظ منتخب بلاده باللقب، أكد بأنه "يحق له" ذلك، لكن القرار النهائي يعود للمنتخب الفرنسي".

المصدر / وكالات