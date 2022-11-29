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إعلان مهم من ديوان الموظفين العام في قطاع غزة

29 نوفمبر 2022 . الساعة 15:42 بتوقيت القدس
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ديوان الموظفين العام بغزة

أعلن ديوان الموظفين العام، بدء المرحلة الثانية من مسابقات الوظائف الإشرافية لمنصب مدير دائرة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث سيبدأ الإعلان عن المجموعة الأولى من مسابقات المواقع الإشرافية مطلع الأسبوع المقبل.

وقال د. رامي الغمري رئيس ديوان الموظفين العام: "تقرر بدء العمل بصورة رسمية في المرحلة الثانية من الوظائف الاشرافية لمنصب مدير دائرة في مختلف الوزارات مطلع الأسبوع المقبل وفقاً للقرار الصادر عن لجنة متابعة العمل الحكومي بالخصوص".

وتابع: "الموظفون الراغبون في التنافس على المواقع الاشرافية المتاحة، عليهم تأكيد بياناتهم الخاصة عبر خدمات الديوان الالكترونية، ومتابعة كل ما هو جديد بهذا الشأن من خلال الاطلاع على آخر المستجدات المنشورة عبر الموقع الرسمي لديوان الموظفين على شبكة الانترنت".

وكشف د. الغمري عن استعداد ديوان الموظفين لتنظيم المرحلة الثانية من الوظائف الاشرافية، مع اتاحة الفرصة أمام الموظف الحكومي للتقدم لثلاث وظائف إشرافية في ذات المستوى كحدٍ أقصى، بغض النظر عن عدد المرات التي تنافس بها في المرحلة الأولى.

وأثنى د. الغمري على جهود موظفي الديوان ودورهم الفاعل في إنجاح المرحلة الأولى من المسابقات الإشرافية، مؤكداً أن دوراً كبيراً سيبذله الجميع من أجل عقد المرحلة الثانية بطريقة تمنح كافة المتقدمين فرصاً متساوية للتنافس على الوظائف المتاحة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المسابقات الإشرافية، شهدت تنظيم ديوان الموظفين العام ما يقرب من 345 مسابقة إشرافية لدوائر حكومية في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #ديوان الموظفين العام #الموظفين الحكوميين

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