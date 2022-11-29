فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الجماهير تشيّع جثماني الشهيدين الشقيقين "الريماوي" برام الله والشهيد "إخليل" بالخليل

نشطاء يعيدون نشر مقطع مصور لشهيد رام الله ظافر الريماوي.. وهذا ما تحدّث فيه

لجنة التربية بالتشريعي تطلق مبادرة أخلاقيات المهنة للكادر الطبي

الفيفا يفرض عقوبة على منتخب ألمانيا لهذا السبب

"حماس": المقاومة لم تتأخر في الرد على جريمة قتل ثلاثة من أبناء شعبنا

"مركز الإنسان" يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني المضطهدة

الإبعاد عن الأقصى.. سياسة إسرائيلية متصاعدة لتهويد القدس

القانوع: تصريحات غانتس تدلل على قوة المعادلة التي فرضتها معركة سيف القدس

وظائف شاغرة في مطعم إيطاليانو بمدينة غزة

رسالة جديدة من أبو تريكة للألمان.. وهذا ما قال فيها

صورة نشطاء يعيدون نشر مقطع مصور لشهيد رام الله ظافر الريماوي.. وهذا ما تحدّث فيه

29 نوفمبر 2022 . الساعة 13:49 بتوقيت القدس
...
الشهيد ظافر الريماوي

أعاد نشطاء تداول مقطع مصور لشهيد رام الله، ظافر الريماوي، كان قد نشره في 20 مايو/ أيار الماضي على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك.

الشهيد ظافر ظهر وهو يلقي في جمع طلابي في جامعة بيرزيت، خطبة تحدث فيها عن المقاومة والاحتلال وحركة فتح.

وقال الشهيد في كلمته: "إن ما يمثلني من فتح طريق المقاومة والبندقية، أما والله إني بريء من المفاوضات والحل السلمي الذي يتمسك به بعض المارقين على حركة فتح ومن طرف واحد".

وأضاف: يمثلني الرد السريع لرائد الكرمي، تمثلني طلقات فراس الجابر على العدا، وتهديدات أبي جندل للقوات الصهيونية واشتباكات الدخيل في نابلس، وانتماء الضياء والرعد".

وفي كلمته وجّه للاحتلال كلمة، قال فيها: "نقول للعدو وأعوانه، مهما تعددت الألوان ستظل تحت علم فلسطين، مهما اختلفت المسميات وسنكون تحت خيمة الحرية، ولن ننزل عن جبل الكرامة، ولن نخيب الظنون ولن نحرف بوصلة بيرزيت".

واستُشهد ظافر الريماوي (21 عاما) إلى جانب شقيقه جواد عبد الرحمن الريماوي (22 عاما) برصاص الاحتلال اقتحام الأخير صباح اليوم لقرية كفر عين غرب رام الله.

4b23204a-13d2-44fb-9e5b-ad6e9fcca5dd.jpg
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حركة فتح #نشطاء #مقطع مسجل لشهيد رام الله #ظافر الريماوي #الشهيد ظافر الريماوي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة