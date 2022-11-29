نشطاء يعيدون نشر مقطع مصور لشهيد رام الله ظافر الريماوي.. وهذا ما تحدّث فيه

أعاد نشطاء تداول مقطع مصور لشهيد رام الله، ظافر الريماوي، كان قد نشره في 20 مايو/ أيار الماضي على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك.

الشهيد ظافر ظهر وهو يلقي في جمع طلابي في جامعة بيرزيت، خطبة تحدث فيها عن المقاومة والاحتلال وحركة فتح.

وقال الشهيد في كلمته: "إن ما يمثلني من فتح طريق المقاومة والبندقية، أما والله إني بريء من المفاوضات والحل السلمي الذي يتمسك به بعض المارقين على حركة فتح ومن طرف واحد".

وأضاف: يمثلني الرد السريع لرائد الكرمي، تمثلني طلقات فراس الجابر على العدا، وتهديدات أبي جندل للقوات الصهيونية واشتباكات الدخيل في نابلس، وانتماء الضياء والرعد".

وفي كلمته وجّه للاحتلال كلمة، قال فيها: "نقول للعدو وأعوانه، مهما تعددت الألوان ستظل تحت علم فلسطين، مهما اختلفت المسميات وسنكون تحت خيمة الحرية، ولن ننزل عن جبل الكرامة، ولن نخيب الظنون ولن نحرف بوصلة بيرزيت".

واستُشهد ظافر الريماوي (21 عاما) إلى جانب شقيقه جواد عبد الرحمن الريماوي (22 عاما) برصاص الاحتلال اقتحام الأخير صباح اليوم لقرية كفر عين غرب رام الله.





المصدر / فلسطين أون لاين