لجنة التربية بالتشريعي تطلق مبادرة أخلاقيات المهنة للكادر الطبي

أطلقت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي مبادرة أخلاقيات المهنة للكادر الطبي، وذلك بالتعاون مع رابطة علماء فلسطين ووزارة الصحة الفلسطينية.

وتهدف المبادرة إلى تثقيف الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية بغزة، وتعزيز معرفتهم بأخلاقيات مهنة الطب، وأخلاقيات الطبيب مع زملاء المهنة بالإضافة إلى واجبات الأطباء تجاه المرضى.

وافتتحت اللجنة مبادرتها بمحاضرتين في مستشفى شهداء الأقصى والمستشفى الأندونيسي، بحضور مسؤول لجنة تعزيز القيم بوزارة الصحة د. باسم السويركي، ومسؤول الوعظ برابطة علماء فلسطين عزات السويركي.

وألقى مقرر لجنة التربية بالتشريعي النائب د. يوسف الشرافي محاضرة في مستشفى الأندونيسي تحت عنوان " الطبيب بين أخلاقيات المهنة والواجبات الإنسانية "، بحضور عدد من الأطباء، وطاقم المستشفى.

وقال د. الشرافي إن أخلاقيات ديننا تؤكد أن خدمة المريض عبادة، داعياً الأطباء للقيام بأعمالهم وأداء أمانتهم على الوجه المطلوب.

وحث د. الشرافي الأطباء على الاستفادة من زملائهم ومشورتهم، وأن يكونوا رحماء بالمرضى، ويسهرون على راحتهم.

من جهة أخرى، قال عضو لجنة التربية بالتشريعي النائب د. سالم سلامة خلال محاضرته للكادر الطبي في مستشفى شهداء الأقصى، إن مهنة الأطباء عظيمة فهم الذين يسهرون على راحة المرضى، ويبذلون من أوقاتهم وجهدهم في سبيل الوقوف مع أبناء شعبهم ومداواتهم.

ودعا د. سلامة الأطباء للمزيد من التعاون مع المرضى واستقبالهم بصورة تليق بهم للتخفيف من آلامهم، مؤكداً على أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية في عملهم الإنساني.

وستواصل لجنة التربية بالتشريعي بالتعاون مع رابطة علماء فلسطين عقد محاضرات مبادرة أخلاقيات المهنة لباقي الكوادر الطبية في مستشفيات قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.









المصدر / فلسطين أون لاين