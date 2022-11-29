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الفيفا يفرض عقوبة على منتخب ألمانيا لهذا السبب

29 نوفمبر 2022 . الساعة 13:32 بتوقيت القدس
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الفيفا يفرض عقوبة على منتخب ألمانيا

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقوبة مالية ضد منتخب ألمانيا بشكل رسمي.

وأعلن الفيفا عبر بيان رسمي، توقيع عقوبة مالية ضد منتخب ألمانيا، قدرها 10 آلاف فرنك سويسري.

وأكد الفيفا أن عقوبة المنتخب الألماني ترجع إلى عدم التزامه بقواعد المؤتمر الصحفي قبل لقاء إسبانيا بالجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم، المقامة حاليا في قطر.

ورفض هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا، إرسال لاعبيه للمؤتمر الصحفي، واكتفى بالحضور بداعي فرض التركيز للاعبيه قبل لقاء إسبانيا.

ويستعد منتخب ألمانيا لخوض لقاء كوستاريكا في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم.

وحصد منتخب ألمانيا، نقطة واحدة في أول جولتين بالتعادل الإيجابي 1-1 مع إسبانيا بعد الخسارة 1-2 أمام اليابان.

وتحتاج الماكينات الألمانية في ظل امتلاكها لنقطة وحيدة إلى التغلب على كوستاريكا وأن تتغلب إسبانيا على اليابان لتضمن تأهلها إلى الدور الـ16 من المسابقة العالمية.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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