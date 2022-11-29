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مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

29 نوفمبر 2022 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
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بث مباشر مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

اقرأ أيضا: مباريات اليوم الثلاثاء 29/11 في كأس العالم 2022 -القنوات الناقلة والمعلّقين

المصدر / فلسطين أون لاين
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