وظائف شاغرة في مطعم إيطاليانو بمدينة غزة

إعلان توظيف
يعلن مطعم إيطاليانو عن حاجته إلى موظفين جُدد، من ذوي الخبرة والممارسة في المجالات التالية:
* عامل تحضيرات مطبخ
على أن تتوفر لديه الشروط المطلوبة للتوظيف:
- لديه خبرة في مجال عمل التحضير والإعداد في المطبخ من حيث التقطيع والتعبئة والتجهيز.
- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاماً.
- اللباقة وحسن التصرف مع الزملاء في العمل.
- أن يكون حسن المظهر، ولائق بدنيًا.
* مساعد شيف:
على أن تتوفر لديه الشروط المطلوبة للتوظيف:
- لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تحضير الوجبات والساندويتشات والسلطات بمختلف أنواعها.
- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة .
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاماً.
- أن يكون حسن المظهر، ولائق بدنيًا.
- القدرة على إدارة فريق العمل ومتابعة المطبخ بكافة جوانبه وجودة العمل.
- العمل بكفاءة عالية تحت الضغط وضمن الفريق.
* موظف بار مان Bar Man
على أن تتوافر لديه الشروط المطلوبة للتوظيف:
- لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إعداد المشروبات الساخنة والباردة.
- خبرة في مجال تجهيز وتقديم الحلويات.
- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاماً.
- اللباقة وحسن التصرف مع الزملاء في العمل.
- أن يكون حسن المظهر، ولائق بدنيًا.
آلية التسجيل:
نسعد باستقبال طلباتكم من خلال زيارتنا في مقر المطعم
غزة - تقاطع شارع النصر مع شارع أحمد عبد العزيز - بالقرب من مدينة اللحوم
للاستفسار والتواصل:
عبر رقم الجوال: 0566220110
من الساعة 12:00 ظهرا وحتى 5:00 مساءً
آخر موعد لتقديم الطلبات 5/12/2022