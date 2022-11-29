وظائف شاغرة في مطعم إيطاليانو بمدينة غزة

إعلان توظيف

يعلن مطعم إيطاليانو عن حاجته إلى موظفين جُدد، من ذوي الخبرة والممارسة في المجالات التالية:

* عامل تحضيرات مطبخ

على أن تتوفر لديه الشروط المطلوبة للتوظيف:

- لديه خبرة في مجال عمل التحضير والإعداد في المطبخ من حيث التقطيع والتعبئة والتجهيز.

- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاماً.

- اللباقة وحسن التصرف مع الزملاء في العمل.

- أن يكون حسن المظهر، ولائق بدنيًا.

* مساعد شيف:

على أن تتوفر لديه الشروط المطلوبة للتوظيف:

- لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تحضير الوجبات والساندويتشات والسلطات بمختلف أنواعها.

- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة .

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاماً.

- أن يكون حسن المظهر، ولائق بدنيًا.

- القدرة على إدارة فريق العمل ومتابعة المطبخ بكافة جوانبه وجودة العمل.

- العمل بكفاءة عالية تحت الضغط وضمن الفريق.

* موظف بار مان Bar Man

على أن تتوافر لديه الشروط المطلوبة للتوظيف:

- لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إعداد المشروبات الساخنة والباردة.

- خبرة في مجال تجهيز وتقديم الحلويات.

- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاماً.

- اللباقة وحسن التصرف مع الزملاء في العمل.

- أن يكون حسن المظهر، ولائق بدنيًا.

آلية التسجيل:

نسعد باستقبال طلباتكم من خلال زيارتنا في مقر المطعم

غزة - تقاطع شارع النصر مع شارع أحمد عبد العزيز - بالقرب من مدينة اللحوم

للاستفسار والتواصل:

عبر رقم الجوال: 0566220110

من الساعة 12:00 ظهرا وحتى 5:00 مساءً

آخر موعد لتقديم الطلبات 5/12/2022



