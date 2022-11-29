القانوع: تصريحات غانتس تدلل على قوة المعادلة التي فرضتها معركة سيف القدس

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د. عبد اللطيف القانوع إن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بشأن ما أنجزته معركة سيف القدس في تحقيق وحدة الساحات وانخراط كل الجغرافيا الفلسطينية فيها يدلل على قوة المعادلة التي فرضتها المعركة وحجم ما أحدثته من انكسار داخلي في عمق الكيان.

وأضاف القانوع عبر تويتر اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال لا يزال يعاني من ارتداد هذه المعركة وسيظل سيف القدس مشرعاً لحماية الأقصى وكنس الاحتلال.

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وأقر وزير الحرب الإسرائيلي، غانتس، بتحقيق حركة "حماس" إنجازات خلال معركة سيف القدس. وقال غانتس في تصريحات له للقناة 13 العبرية، نشرت اليوم الثلاثاء: "حماس سجّلت بالفعل إنجازًا تاريخيًّا قبل عام ونصف العام، عندما جرّت (إسرائيل) برشقة صواريخ واحدة باتجاه القدس، إلى عملية "حارس الأسوار".

وأضاف أن "حماس" نجحت في ربط الساحات الفلسطينية، "بل والأسوأ من ذلك نجحت في اختراق مدن الداخل ونقل التوتر إليها". واعترف بأن "أحداث مايو 2021 خلّفت جرحًا مفتوحًا في الوعي الإسرائيلي".

المصدر / فلسطين أون لاين