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رسالة جديدة من أبو تريكة للألمان.. وهذا ما قال فيها

29 نوفمبر 2022 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
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نجم الكرة المصرية محمد أبو تريكة

انتقد نجم مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، الاستعلاءَ الغربي وتحديداً الألماني، في تعاملهم مع قطر عندما قررت حظر رفع أعلام المثليين داخل الملاعب وخارجها.

وعد أبو تريكة أنّ قطر اليوم ارتقت بالوعي العربي، حيث أصبحت دولة عربية هي من تفرض قوانينها، بينما يتحتم على الدول الغربية اتباع تلك القوانين.

وخاطب محلل قنوات "بي إن سبورتس" محمد أبو تريكة الألمان قائلاً: "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام لن نغير ديننا أو قوانيننا، ولقد كنا دوماً مستضعفين في هذا الجانب.. لكن قطر نقلتنا وأصبحتم أنتم تعترضون علينا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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