إصابة مجنّدة إسرائيلية بجروح خطيرة بعملية دهس شرق رام الله واستشهاد المنفذ

أصيبت مجنّدة إسرائيلية بجراح، في عملية دهس بطولية شرق مدينة رام الله.

وقالت مصادر عبرية، إن إصابة المجنّدة "خطيرة"، وقد جرى إطلاق قوات الاحتلال النار على المنفذ.

وفي وقت لاحق أعلنت مصادر إسرائيلية عن استشهاد المنفذ.

شاهد | من مكان عملية الدهس التي أصيبت بها مجندة قرب رام الله pic.twitter.com/WbEKLqIsMP — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 29, 2022

إعلام الاحتلال: قوات الاحتلال تطلق النار تجاه منفذ عملية الدهس شرق رام الله pic.twitter.com/CDUNGFXycB — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 29, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين