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إصابة مجنّدة إسرائيلية بجروح خطيرة بعملية دهس شرق رام الله واستشهاد المنفذ

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بالفيديو إصابة مجنّدة إسرائيلية بجروح خطيرة بعملية دهس شرق رام الله واستشهاد المنفذ

29 نوفمبر 2022 . الساعة 11:12 بتوقيت القدس
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إصابة مجندة إسرائيلية بعملية دهس شرق رام الله

أصيبت مجنّدة إسرائيلية بجراح، في عملية دهس بطولية شرق مدينة رام الله.

وقالت مصادر عبرية، إن إصابة المجنّدة "خطيرة"، وقد جرى إطلاق قوات الاحتلال النار على المنفذ.

وفي وقت لاحق أعلنت مصادر إسرائيلية عن استشهاد المنفذ.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#عملية دهس #إصابة مستوطنة

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