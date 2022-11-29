حملة المقاطعة تطالب بمزيد من التضامن والمساندة للشعب الفلسطيني

طالبت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع- فلسطين مزيدًا من التضامن والمساندة لقضايا الشعب الفلسطيني ودعم نضاله المستمر لنيل حقوقه المشروعة، إضافة لإدانة سياسات الاحتلال وإجراءاته التي يمارسها، ومقاطعته وعزله وصولاً لنبذه حتى يتراجع عن خطواته الإجرامية.

وقالت في بيان صحفي في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني اليوم الثلاثاء: "إن هذه الذكرى تأتي ولا يزال شعبنا يعاني الويلات من جرّاء سياسيات الاحتلال الصهيوني العنصرية والإجرامية التي تستهدف حقوقه ومقدساته وكرامته".

ويحيي العالم في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 إلى تخليده في ذكرى اعتمادها قرار تقسيم فلسطين عام 1947.

وأكدت حملة المقاطعة أن كل جرائم الاحتلال، واغتصابه للأرض وطرد أصحابها منها، لم يكن كافياً كي يتحرك العالم ويتخذ من الإجراءات ما ينصف بها المظلومين ويعيد الحقوق لأصحابها، بل يتمادى في إقامة علاقات مشبوهة وتطبيع مرفوض مع هذا الكيان.

وأضافت: "إننا في حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع – فلسطين، وإذ تقدر ما تقوم به الدول الصديقة للشعب الفلسطيني والمناصرة لقضاياه العادلة، لتأمل أن تتعزز مواقف هذه الدول لتشكل وحدة موقف ضاغط على الاحتلال في كل المحافل الدولية".

ودانت الحملة بشدة هرولة بعض الأنظمة العربية نحو تطبيع علاقاتها مع الاحتلال، والذي يخالف كل المعايير الأخلاقية والعربية والقومية، داعية إياهم للتراجع عن سلوكهم المستهجن.

وثمّنت وفي نفس السياق عالياً مواقف الدول التي رفضت التعاطي مع محاولات الاختراق التي يمارسها الاحتلال ونطالبهم بمزيد من الثبات على طريق إسناد الفلسطيني ونصرة قضيته.

المصدر / فلسطين أون لاين