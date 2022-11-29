"حماس" تزّف شهداء الضفة الثلاثة وتؤكد تمسّك شعبنا بالمقاومة

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شهداء الضفة الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال صباح اليوم.

وقالت حركة "حماس"، في بيان لها: نزف الشهيديْن المجاهدين: جواد عبد الرحمن ريماوي (22 عامًا)، وشقيقه ظافر (21 عامًا)، اللذيْن ارتقيا بنيران قوات الاحتلال، صباح اليوم، خلال اقتحام كفر عين شمال غرب رام الله، والشهيد المجاهد: مفيد محمد اخْلَيّل (44 عامًا)، الذي ارتقى بنيران الاحتلال، الليلة الماضية، خلال اقتحام بلدة بيت أُمّر شمال الخليل.

وشاطرت ذوي الشهداء ومحبيهم العزاء، مؤكدة أنّ قوافل شهدائنا لا تمضي سدى، وأنّ دماءهم الطاهرة لن تذهب هدراً، وستكون وقوداً يشعل لهيب الانتفاضة في وجه العدو الصهيوني.

وحيّت حماس أبطال الخليل ورام الله الصامدتين، الذين تصدوا لقوات الاحتلال وقادوا المواجهات بيدٍ موحّدة، مؤكدة أنّ شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الاحتلال، ولن يصمت أمام إراقة دماء أبنائنا واستمرار الاعتداء على مدننا ومقدساتنا وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيواجه ذلك بالمقاومة بكل أشكالها، وستبقى حالة الاشتباك مع العدو سبيلنا نحو الحرية.

المصدر / فلسطين أون لاين