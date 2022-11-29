غافي وخاكبو ووياه.. نجوم الغد من المونديال!

بعد أسبوع من المنافسة، ارتقى العديد من النجوم الشبان إلى مستوى التحدي في مونديال قطر 2022 مثل الإسباني غافي والهولندي كودي خاكبو والإنجليزي جود بيليغنهام والأميركي تيموثي وياه: نظرة على ابرز نجوم المستقبل الذين تألقوا في انطلاق "العرس العالمي".

غافي أصغر الهدّافين

في سن الثامنة عشرة، لم يعد غافي مغموراً مع نادي برشلونة والمنتخب الإسباني: فاز مؤخرًا بجائزة كأس كوبا التي تُمنح لأفضل لاعب تحت 21 عامًا في حفل الكرة الذهبية. لم يخيّب لاعب الوسط الآمال في المباراة الأولى لكأس العالم بتسجيله أحد الأهداف السبعة للمنتخب الإسباني ضد كوستاريكا (7-0).

بفضل تسديدة رائعة بالقدم اليمنى، ارتدت من القائم لمرمى الحارس كيلور نافاس، أصبح غافي ثالث أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ كأس العالم، خلف بيليه (17 عامًا وسبعة أشهر عام 1958) والمكسيكي مانويل روساس (1930).

وقال غافي "حتى في أكثر أحلامي جموحًا، لم أكن لأتخيل كل هذا".

مع زميله في النادي الكاتالوني بيدري، الذي اكمل عامه الـ 20 الجمعة، يجسّد غافي التركيبة الشابة والطموحة لمنتخب اسبانيا المتجدد، بعد 12 عامًا على لقبه العالمي الأول.

وياه الأمل الاميركي

من خلال تسجيله في المباراة الأولى للولايات المتحدة ضد ويلز (1-1)، حقق تيموثي وياه شيئًا لم يفعله والده الاسطورة جورج، الفائز بالكرة الذهبية عام 1995 وحالياً رئيس ليبيريا: المشاركة والتسجيل في كأس العالم.

سجّل مهاجم ليل الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا أمام أعين والده، مهاجم ميلان الايطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، الهدف الوحيد حتى اللحظة للمنتخب الأميركي في المونديال القطري. إذ انتهت مباراته الثانية بالتعادل دون اهداف الجمعة ضد إنجلترا، وبات يمكن لمنتخب "العم سام" التفكير جديًا بالتأهل لدور الـ16 عندما يواجه إيران في مباراة حاسمة للطرفين.

وقال وياه الابن، صاحب الأربعة أهداف مع الولايات المتحدة في 27 مباراة دولية لكنه سجل لأول مرة هذا الموسم إذ لا يزال دون اهداف في ست مباريات في الدوري الفرنسي مع ليل - "إنه شعور رائع. أعتقد أن والدي يعيش هذه اللحظة من خلالي".

خاكبو، "القطار السريع" لايندهوفن وهولندا

لم ترتق هولندا بعد الى طموحات جمهورها حتى اللحظة في كأس العالم من حيث الاداء، لكن مهاجمها كودي خاكبو يؤكد الوعود التي رافقته عند وصوله إلى قطر. ولاعب آيندهوفن الحالي هو أفضل هدّاف (تسعة أهداف) وأفضل ممرر (12 تمريرة حاسمة) في الدوري الهولندي.

لم تمر مباراتا هولندا في قطر دون أن يلاحظ أحد حضوره القوي والذي من الممكن ان يجذب الاندية خارج الحدود الهولندية.

قام المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا بافتتاح التسجيل أولاً برأسية في نهاية المباراة ضد السنغال (2-0) ثم سجل من تسديدة جميلة من اليسار، كانت الوحيدة على المرمى للمنتخب الهولندي ضد الإكوادور (1-1).

وفيما ينتظر المنتخب الهولندي عودة ممفيس ديباي إلى تشكيلته، سيحتاج لويس فان خال إلى مستوى عال من خاكبو ورفاقه لضمان التأهل اليوم.

بيلينغهام الامير الصغير لإنجلترا

قدم جود بيلينغهام أيضًا ظهور أول ناجح في كأس العالم مع إنجلترا بتسجيله في مرمى إيران (6-2) في الافتتاح، مؤكداً أنه بالفعل، في التاسعة عشرة من عمره، قيمة ضرورية للأسود الثلاثة.

يبدو لاعب دورتموند الالماني الثمين، كلاعب الوسط الذي تحتاجه إنجلترا منذ زمن في سعيها الدائم لاحراز اول القابها في كأس العالم منذ 1966.

واجه بيلينغهام أمام الولايات المتحدة (0-0) الجمعة، مشاكل عدّة في التحرك حيث تم تحييده جيدًا من قبل الاميركيين في مباراة تعامل معها الإنجليز بحذر شديد. اظهرت هذه المواجهة على أي حال أنه لا يزال لديه مجال للتحسين.

وفي قطر ايضًا، تتجه الانظار عن كثب الى بزوغ نجم لاعب آخر سبق ان مثل منتخب انجلترا للشباب، لكنه يرتدي الآن قميص المنتخب الالماني، البلد الذي ولد فيه: إنه جمال موسيالا، البالغ من العمر 19 عامًا.

يستمر موسيالا في التألق مع بايرن ميونيخ الالماني، لكن كأس العالم بدأت بصورة باهتة لـ "دي مانشافت" من خلال الخسارة المرّة أمام اليابان (1-2)، قبل أن يتجنب الكارثة ويحقق نتيجة جيدة مع إسبانيا (1-1) الأحد.

المصدر / أ ف ب