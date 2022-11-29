ساوثغيت سيقع تحت الضغط بسبب تجاهُل فودن

يجد مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت نفسه تحت الضغط قبل الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لمونديال قطر، وذلك نتيجة تجاهله نجم مانشستر سيتي فيل فودن الذي اكتفى بمشاهدة التعادل السلبي مع الولايات المتحدة من مقاعد البدلاء.

وبعد بداية نارية على حساب إيران 6-2، بدا منتخب "الأسود الثلاثة" عاجزاً عن إيجاد طريقه لمرمى المنتخب الأميركي الجمعة على استاد البيت في الخور.

وفي ظل المعاناة هجومياً، قرر ساوثغيت اللجوء الى جاك غريليتش وماركوس راشفورد اللذين دخلا بدلا من بوكايو ساكا ورحيم سترلينغ، فيما بقي فودن على مقاعد البدلاء بعدما دخل أيضاً في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة الافتتاحية.

ويدفع فودن ثمن خيارات ساوثغيت الذي فضل أن يبدأ بمايسون ماونت خلف رأس الحربة القائد هاري كاين، فيما اعتمد على ساكا يميناً ورحيم سترلينغ يساراً.

ولم يتذمّر كثر من بقاء فودن على مقاعد البدلاء حتى الدقائق الأخيرة من المباراة الأولى بسبب فرحة الانتصار الكبير على "تيم ملّي"، لكن المزاج تغيّر بعد التعادل مع الأميركيين الذين حرموا الانجليز من حسم تأهلهم الى ثمن النهائي قبل الجولة الأخيرة التي تجمعهم اليوم بجيرانهم الويلزيين.

وانتقد مدافع إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل خيارات ساوثغيت، قائلاً "ألا يلعب فيل فودن، فهذا أمر مخر حقاً لأنه موهبة هائلة. إنه أفضل لاعبينا بفارق شاسع".

ولم يكن موقف الهداف التاريخي لإنجلترا واين روني مختلفاً عن زميله السابق في يونايتد معتبراً أنه على ساوثغيت الاعتماد على فودن في التشكيلة الأساسية.

في كأس أوروبا التي أقيمت في صيف 2021، بدأ فودن المباراتين الأوليين لبلاده أساسياً، لكنه خسر مركزه مع تقدم البطولة التي وصلوا فيها الى المباراة النهائية قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام إيطاليا، في لقاء غاب عنه نجم مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

موهبة مميزة

أن يختار ساوثغيت تجاهل أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز ومن نجوم القارة الأوروبية ومسابقتها الأهم دوري أبطال أوروبا، فهناك على الأرجح قطبة مخفية في مكان ما.

وهذا ما تساءل عنه مدافع إنجلترا وليفربول سابقاً جايمي كاراغر، قائلاً "كان من المُحَيّر أن يبقى (فودن) على مقاعد البدلاء عندما كانت المباراة تصرخ من أجل إبداعه. إنه يتمتع بموهبة مميزة جداً".

بعد مباراة الولايات المتحدة، رَدَّ ساوثغيت على منتقدي طريقة تعامله مع فودن، زاعماً بأنه لا يريد إشراكه في دور مركزي وسط الملعب لأنه يلعب غالباً كجناح مع مانشستر سيتي.

ورأى ساوثغيت أنه إذا لم تفز إنجلترا بالمباراة سيواجه الانتقادات "مهما كانت هوية المهاجم الذي نبقيه على مقاعد البدلاء"، مضيفاً "لم نعتقد أنها كانت مباراة لفيل في الوسط، لأنه لا يلعب هناك (في هذا المركز) مع فريقه".

وتابع "كانت مباراة بحاجة الى الخبرة في الوسط. نحب فيل، إنه لاعب رائع".

المصدر / أ ف ب