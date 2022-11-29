غانتس يعترف: حماس سجّلت بالفعل إنجازات خلال معركة "سيف القدس"

أقر وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، بتحقيق حركة "حماس" إنجازات خلال معركة سيف القدس.

وقال غانتس في تصريحات له للقناة 13 العبرية، نشرت اليوم الثلاثاء: "حماس سجّلت بالفعل إنجازًا تاريخيًّا قبل عام ونصف العام، عندما جرّت (إسرائيل) برشقة صواريخ واحدة باتجاه القدس، إلى عملية "حارس الأسوار".

وأضاف أن "حماس" نجحت في ربط الساحات الفلسطينية، "بل والأسوأ من ذلك نجحت في اختراق مدن الداخل ونقل التوتر إليها".

واعترف بأن "أحداث مايو 2021 خلّفت جرحًا مفتوحًا في الوعي الإسرائيلي".

وفي سياق آخر، قال إن رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله محمود عباس، "ليس صديقه"، غير أن الحديث الذي معه "هدفه فقط تعزيز التنسيق الأمني".

المصدر / فلسطين أون لاين