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تفاصيل الخبر
أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء
29 نوفمبر 2022 . الساعة 08:40 بتوقيت القدس
أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة
جاء سعرالخضار والدجاج واللحوم في أسواق غزة وفق تحديث وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء على النحو الآتي:
المصدر / فلسطين أون لاين
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