فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حكومة نتنياهو لن تطول

التوجه الإسرائيلي لـ"تهويد النقب" يسابق الزمن

قاسم: الاحتلال يوسع عدوانه ويحاول بائسا وقف نضال شعبنا

أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر

المونديال.. استعلاء الثقافة الممتلئة

ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في الخليل ورام الله

الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار متفرقة

الاحتلال يعتقل الناشط ضد الاستيطان عيسى عمرو

ثار 33 مرة منذ عام 1843.. أكبر بركان نشط في العالم يثور في هاواي

أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

29 نوفمبر 2022 . الساعة 08:40 بتوقيت القدس
...
أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة

جاء سعرالخضار والدجاج واللحوم في أسواق غزة وفق تحديث وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء على النحو الآتي:

التقاط.JPG
 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#أسعار الدجاج #أسعار الخضار #أسعار أسواق غزة #الأسعار في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة