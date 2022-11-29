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قاسم: الاحتلال يوسع عدوانه ويحاول بائسا وقف نضال شعبنا

29 نوفمبر 2022 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي يوسع عدوانه، ويقتل ثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني بينهم شقيقان في الضفة الغربية صباح اليوم.

وأكد قاسم في تصريح له، صباح اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بائساً أن يوقف نضال شعبنا المشروع لاسترداد أرضه وانتزاع حريته عبر عمليات القتل والاغتيال، لكن هذه الدماء ستكون وقوداً لثورة شعبنا وانتفاضته المستمرة.

وشدد على أن تصعيد الاحتلال لجرائمه وارهابه، سيواجه بتصعيد الفعل المقاوم والعمل الثوري رداً على هذا الارهاب الصهيوني.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله، استشهاد ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في الخليل ورام الله، بينهم شقيقان.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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