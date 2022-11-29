ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في الخليل ورام الله بينهم شقيقان

استشهد ثلاثة مواطنين متأثرين بجراح أصيبوا بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي الخليل ورام الله الليلة الماضية.

ووفق تصريح رسمي من وزارة الصحة صدر الليلة أعلنت استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر".

وذكرت الوزارة أن الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي 22 عاماً أصيب برصاصة في الحوض، وأصيب شقيقه ظافر 21 عاماً بجروح خطيرة رصاصة في الصدر، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله".

وفي وقت لاحق أعلنت عن استشهاد الشابين، متأثرين بجراحهما.

كما أعلنت عن استشهاد الشاب مفيد محمد إخليل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام بلدة بيت أمر.

وأعلنت إصابة 22 مواطنا بجراح متفاوتة في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال قبيل منتصف الليل في بلدة بيت أمر.

وذكرت مصادر محلية في الخليل، أن المواجهات اندلعت في بيت أمر على إثر محاصرة الشباب الثائر آليتين عسكريتين للاحتلال في البلدة، ورشقها بالحجارة والعبوات المتفجرة.

المصدر / فلسطين أون لاين