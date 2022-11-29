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بينهم شقيقان

ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في الخليل ورام الله

29 نوفمبر 2022 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
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شهداء الضفة الثلاثة الذين ارتقوا الليلة الماضية وفجر اليوم

استشهد ثلاثة مواطنين متأثرين بجراح أصيبوا بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي الخليل ورام الله الليلة الماضية.

ووفق تصريح رسمي من وزارة الصحة صدر الليلة أعلنت استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر".

وذكرت الوزارة أن الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي 22 عاماً أصيب برصاصة في الحوض، وأصيب شقيقه ظافر 21 عاماً بجروح خطيرة رصاصة في الصدر، بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله".

وفي وقت لاحق أعلنت عن استشهاد الشابين، متأثرين بجراحهما.

كما أعلنت استشهاد الشاب مفيد محمد اخليل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام بلدة بيت أمر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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