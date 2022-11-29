الاحتلال يعتقل الناشط ضد الاستيطان عيسى عمرو

اعتقلت قوات الاحتلال، أمس رئيس "تجمع شباب ضد الاستيطان" عيسى عمرو، بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال التجمع في بيان صحفي إن "قوات الاحتلال اعتقلت مؤسس التجمع المهندس عيسى عمرو بعد استدعائه للمقابلة صباح اليوم (الإثنين) في مركز شرطة جعبرة قرب مستوطنة كريات اربع المقامة على أراضي مدينة الخليل".

وأضاف أن "شرطة الاحتلال أبلغت عائلة المهندس عمرو قبل قليل باعتقاله حتى عرضه على محكمة عوفر العسكرية في رام الله يوم الأربعاء القادم".

‏‎وحمّل تجمع شباب ضد الاستيطان، الاحتلال المسؤولية عن سلامة عمرو.

وقال إن "التجمع وعمرو تعرضا مؤخرًا لكل أنواع الاعتداءات والمضايقات والتهديدات من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال".

ويُعد عمرو، من أبرز الناشطين الفلسطينيين في الخليل، ويقود جمعية "شباب ضد الاستيطان" التي ترصد وتوثق انتهاكات الاحتلال في الخليل، وتقوم بتنظيم فعاليات ومظاهرات مناهضة للاستيطان الإسرائيلي في المدينة. ​​​​​​​

المصدر / الأناضول