فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بيت أمر

ثار 33 مرة منذ عام 1843.. أكبر بركان نشط في العالم يثور في هاواي

22 إصابة إحداها حرجة بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

اتحاد كرة القدم الإسرائيلي: ثبت أنّه غير مرغوب فينا في قطر خلال المونديال

إعلام الاحتلال: ازدياد عمليات إطلاق النار بالضفة وتوقعات باستمرار التصعيد

مشاهدة قياسية لمباراة الأرجنتين والمكسيك عبر تيليموندو

"إم بوكس".. الاسم الجديد لفيروس جدري القرود

منذ بداية 2022: 441 انتهاكا إسرائيليا ضد صيادي غزة

الطويل: الأسرى موحدون لمجابهة غطرسة الاحتلال بحق الأسرى والمسرى

الرئيس الجزائري: ندعم نضال الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه

الاحتلال يعتقل الناشط ضد الاستيطان عيسى عمرو

29 نوفمبر 2022 . الساعة 05:06 بتوقيت القدس
...

اعتقلت قوات الاحتلال، أمس رئيس "تجمع شباب ضد الاستيطان" عيسى عمرو، بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال التجمع في بيان صحفي إن "قوات الاحتلال اعتقلت مؤسس التجمع المهندس عيسى عمرو بعد استدعائه للمقابلة صباح اليوم (الإثنين) في مركز شرطة جعبرة قرب مستوطنة كريات اربع المقامة على أراضي مدينة الخليل".

وأضاف أن "شرطة الاحتلال أبلغت عائلة المهندس عمرو قبل قليل باعتقاله حتى عرضه على محكمة عوفر العسكرية في رام الله يوم الأربعاء القادم".

‏‎وحمّل تجمع شباب ضد الاستيطان، الاحتلال المسؤولية عن سلامة عمرو.

وقال إن "التجمع وعمرو تعرضا مؤخرًا لكل أنواع الاعتداءات والمضايقات والتهديدات من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال".

ويُعد عمرو، من أبرز الناشطين الفلسطينيين في الخليل، ويقود جمعية "شباب ضد الاستيطان" التي ترصد وتوثق انتهاكات الاحتلال في الخليل، وتقوم بتنظيم فعاليات ومظاهرات مناهضة للاستيطان الإسرائيلي في المدينة. ​​​​​​​

المصدر / الأناضول
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الخليل #الاحتلال #تجمع شباب ضد الاستيطان #عيسى عمرو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة