إعلام الاحتلال: ازدياد عمليات إطلاق النار بالضفة وتوقعات باستمرار التصعيد

أفادت "القناة 12" العبرية، بأن هناك زيادة كبيرة في عدد عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية خلال عام 2022.

وبحسب القناة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقدّر أن "التصعيد في الضفة سيستمر حيث سجل هذا العام 2022، 31 قتيلاً إسرائيلياً بينهم 8 جنود وضباط، في إثر العمليات".

وأضافت القناة أنّ "هذا العام سُجل 281 عملية فلسطينية، شملت إطلاق نار وإلقاء عبوات، وعمليات طعن، ودهس وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2021 حيث سجل 91 عملية".

وتابعت أنّ "الهجمات الشعبية سجلت زيادة من 2946 حادثة في عام 2021 إلى 3382 في عام 2022"، وتشير البيانات إلى زيادة كبيرة في عدد عمليات إطلاق النار والاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال، والتي تضاعفت ثلاث مرات هذا العام عن العام الماضي.

وأشارت القناة إلى أنه "تم اعتقال 2500 فلسطيني منذ بداية عملية كاسر الأمواج التي انطلقت بداية العام الجاري".

وذكرت القناة، نقلاً عن قوات الاحتلال أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تمثلان العامل الرئيسي الذي شجّع ودعم تصعيد العمليات في الضفة الغربية وتنفيذها.

يذكر أن موقع صحيفة "معاريف" تحدث أيضاً عن بيانات للاحتلال أشارت إلى زيادة كبيرة في عدد عمليات إطلاق النار وتبادل إطلاق النار مع قواته، وهي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2021، بعد زيادة النشاط في مخيمات جنين ونابلس.

وقبل أيام، أكّد مدير شرطة الاحتلال السابق في القدس آريه عميت، أنّ "هذا الجيل من الفلسطينيين، هو جيل مختلف، ويعرف التنظيم"، متابعاً أنّ "الخطر الأكبر يأتي بشكل خاص من مجموعات صغيرة كهذه لا نعلم عنها شيئاً".

وفي إثر عمليتي القدس، اللتين أسفرتا عن مقتل مستوطنين، أعرب الاحتلال عن "تخوفه من تكرار هذا النوع من العمليات"، وقالت وسائل إعلام عبرية إنّ "القدرة على تنفيذ عمليات تفجير مماثلة لعملية القدس موجودة".

المصدر / وكالات