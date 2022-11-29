قال رئيس اتحاد كرة القدم للاحتلال الإسرائيلي أورين حسون، في نقاش إعلامي بشأن "العدوانية التي يلقاها الصحافيون الإسرائيليون في مونديال قطر"، إنّه ثبت لديه أنّ الإسرائيليين "غير مرغوب فيهم" في قطر.

وعرض الإعلام العبري حسون وهو يتحدث عن تجربته في أثناء وجوده في قطر لحضور المونديال، وكيف اضطرّ إلى إخفاء أنه إسرائيلي، موضحاً أنّه "في قطر، صعدت مع سائق أجرة وسألني من أين أنا، وحينها فهمت أنّه من الأفضل ألا تظهر هويتي الإسرائيلية".

وتابع حسون قائلاً إنه "شاهدنا أيضاً ما حصل مع صحافيين إسرائيليين، أنت تشعر بذلك.. وقد ثبت أنه غير مرغوب فينا في هذه الدولة، ولكن كجزء من قوانين الفيفا اضطروا إلى استضافة الإسرائيليين"، مؤكداً أن "التجربة في مونديال قطر كانت غير لطيفة".

وكانت وسائل الإعلام العبرية علقت، الأحد، بانزعاج كبير على مشاهد تفاعل الجمهور العربي السلبي مع المراسلين الإسرائيليين، الذين يحضرون إلى قطر بعنوان تغطية أخبار كأس العالم، وهم يحاولون منذ بدء المباريات انتزاع "استصراحات إيجابية"، تخدم عملية التطبيع.







وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية في مقال إنّ "المونديال في قطر وضع الإسرائيليين أمام واقعٍ وحقيقة مؤلمة جداً، إذ شاهدوا للمرة الأولى المشجعين من الخليج، وعاشوا تجربة الرفض والتجاهل والكراهية وعدم قبولهم في بلد عربي".

وأشار المقال إلى أنّ "كلّ من يزعم أنّ سكان دول الخليج ليس لديهم عداء تجاه (إسرائيل)، رأى أنه تعرّض للخداع وشاهد حقيقة مختلفة".

ووصف ما تعرّض له مراسلو الاعلام العبري من إذلال واضطرار إلى الكذب وإخفاء هويتهم فقال: "من المخجل رؤية صحافي إسرائيلي يتوسّل ويعانق من يجري معه مقابلة على الهواء مباشرة لحضّه على قول كلمة طيبة عن (إسرائيل)، ليتبيّن أنهم يعتبرون أنّه لا يوجد (إسرائيل) بل فلسطين فقط".

وأشار المسؤول السابق في جهاز "الشاباك" دورون ماتسا، في مقال في موقع "مكور ريشون" بعنوان "كراهية (إسرائيل) في قطر تشير إلى السقف الزجاجي لاتفاقيات التطبيع"، إلى أنّ "التعامل الفظّ لمشجعي كرة القدم العرب مع ممثلي وسائل الإعلام الإسرائيلية، فاجأ المراسلين من أصدقائه، ما فتح عيونهم على الواقع في الشرق الأوسط وعلاقة إسرائيل بالمنطقة".

وتابع مستخلصاً: "لا يحبوننا في قطر، وكما يبدو، في عموم الشرق الأوسط، وهذا هو الاستنتاج الذي استخلصه الصحافيون في ظلّ الاحتكاكات غير اللطيفة بمشجعين سعوديين وقطريين وإيرانيين وغيرهم".

وأشار إلى أنّ "الأحداث التي جرت على هامش كأس العالم في قطر تظهر أنّ مكانة (إسرائيل) الإقليمية ومضمون اتفاقات التطبيع تمتلك سقفاً زجاجياً".

المصدر / وكالات