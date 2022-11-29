استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بيت أمر

استشهد شاب فجر اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان مقتضب، عن استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بيت أمر.

وأفادت مصادر في البلدة، أن الشهيد هو الشاب مفيد محمد اخليل.

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وكانت مواجهات شديدة اندلعت قبيل منتصف الليل في بيت أمر إثر محاصرة الشباب الثائر لأليتين لقوات الاحتلال خلال اقتحام وسط البلدة، مما أسفر عن 22 إصابة بجراح متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين