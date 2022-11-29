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استشهاد شاب في بيت أمر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

29 نوفمبر 2022 . الساعة 02:13 بتوقيت القدس
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جانب من المواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

استشهد شاب فجر اليوم الثلاثاء في بلدة بيت أمر متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة قبيل منتصف الليل.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان مقتضب، عن استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بيت أمر.

وأفادت مصادر في البلدة، أن الشهيد هو الشاب مفيد محمد اخليل.

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وكانت مواجهات شديدة اندلعت قبيل منتصف الليل في بيت أمر إثر محاصرة الشباب الثائر لأليتين لقوات الاحتلال خلال اقتحام وسط البلدة، مما أسفر عن 22 إصابة بجراح متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الاحتلال #بيت أمر

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