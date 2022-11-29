"إم بوكس".. الاسم الجديد لفيروس جدري القرود

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اسما جديدا للتعريف بمرض جدري القرود، إثر شكاوى من عنصرية الاسم القديم.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته الاثنين، إن المرض سيعرف من الآن فصاعدا باسم "إم بوكس".

وأوضحت أن الاسم القديم "جدري القرود" سيستخدم جنبا إلى جنب مع الاسم الجديد "إم بوكس" لمدة عام، قبل التخلص التدريجي منه.

وذكر البيان أن قرار المنظمة بتغيير الاسم جاء بعد عملية تشاور جرى فيها الاستماع إلى آراء هيئات استشارية مختلفة، بما في ذلك خبراء من اللجان الاستشارية الطبية والعلمية والتصنيف والإحصاء التي تشكلت من ممثلين عن السلطات الحكومية في 45 دولة.

وقالت المنظمة إن الاسم الجديد يمكن استخدامه "بسهولة" في اللغة الإنجليزية ولغات أخرى، حسب البيان.

وأوضح البيان أنه بعد تفشي المرض في وقت سابق العام الجاري، لاحظت المنظمة انتشار لغة عنصرية بشأن اسم المرض على الإنترنت وأماكن أخرى في بعض المجتمعات، ما أثار مخاوف العديد من الأفراد والبلدان وطالبوا المنظمة بتغيير الاسم.

وللمرة الأولى، ظهر اسم جدري القرود عام 1958، عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة المخصصة للبحوث بالدنمارك.

ومنذ مطلع 2022 وحتى 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت 96 دولة أكثر من 40 ألف إصابة مؤكدة مختبريا، منها 12 وفاة، ما دفعها لإعلان المرض "حالة طوارئ صحية عالمية".

والمرض عدوى فيروسية حيوانية المصدر يمكن أن تنتقل إلى البشر وكذلك من شخص إلى آخر، بحسب منظمة الصحة العالمية.

المصدر / الأناضول