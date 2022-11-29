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22 إصابة إحداها حرجة بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

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بالفيديو والصور 22 إصابة إحداها حرجة بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

29 نوفمبر 2022 . الساعة 00:00 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تقتحم بيت أمر

أصيب 22 مواطنا بجراح متفاوتة في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال قبيل منتصف الليل في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية في الخليل، أن المواجهات اندلعت في بيت أمر إثر محاصرة الشباب الثائر آليتين عسكريتين للاحتلال في البلدة، ورشقها بالحجارة والعبوات المتفجرة.

ووفقا لبيان أصدرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن المواجهات أسفرت عن 22 إصابة من بينها 9 بالرصاص الحي و5 بالرصاص المطاط و6 اختناقا بالغاز المسيل للدموع، وإصابتين نتيجة سقوط.

وبحسب مصادر طبية في الخليل، فإن أحد الشبان أصيب في رأسه بالرصاص الحي، ووصفت جراحه بالحرجة جداً.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت العيادة التي يتواجد بها المصابين في بيت أمر.

وأشارت المصادر أن اشتباكا مسلحا اندلع بين الشبان الثائر في بيت أمر وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

وبحسب تقارير عبرية فإن الشبان هاجموا آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال في بيت أمر.

وذكرت القناة 12 العبرية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة "لتخليص الجنود المحاصرين داخل الجيب عسكري في بيت أمر في محاولة لإنقاذهم".

وفي الساعة الواحدة من فجر اليوم الثلاثاء، أفادت مصادر في بيت أمر أن الاحتلال سحب قواته من وسط البلدة، وأبقى على تواجدها المكثف في مداخلها.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الاحتلال #الضفة #بيت أمر

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