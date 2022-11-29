11 إصابة بينها 3 خطيرة في مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

أصيب 11 شاباً بالرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط، وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة، في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية، إثر محاصرة آليتين عسكريتين في البلدة، ورشقها بالحجارة والعبوات المتفجرة.

وأفادت طواقم جمعية الهلال الأحمر بأن المواجهات مع الاحتلال أسفرت عن 11 إصابة من بينها 8 بالرصاص الحي و3 اختناقا بالغاز المسيل للدموع.

وأوضح "الهلال الأحمر" أن طواقمه تعاملت مع "إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي من أحداث مواجهات بيت أمر قرب الخليل".

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت العيادة التي يتواجد بها المصابين في بيت أمر.

وأشارت المصادر أن اشتباكا مسلحا اندلع بين الشبان الثائر في بيت أمر وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

وبحسب تقارير عبرية فإن الشبان هاجموا آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال في بيت أمر.

وذكرت القناة 12 العبرية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة "لتخليص الجنود المحاصرين داخل الجيب عسكري في بيت أمر في محاولة لإنقاذهم".

وفي الساعة الواحدة من فجر اليوم الثلاثاء، أفادت مصادر في بيت أمر أن الاحتلال سحب قواته من وسط البلدة، وأبقى على تواجدها المكثف في مداخلها.







المصدر / فلسطين أون لاين