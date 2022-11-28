تشكيلة منتخب فرنسا المتوقعة أمام تونس في كأس العالم

يخوض منتخب تونس مباراة قوية أمام فرنسا، يوم الأربعاء المُقبل، عند تمام الرابعة مساءً بتوقيت تونس (السادسة بتوقيت مكة المكرمة)، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ووضع منتخب تونس قدما ونصف القدم خارج كأس العالم 2022، وباتت حظوظه في التأهل لدور الـ 16 وتجاوز مرحلة المجموعات شبه معدومة، إذ يحتاج للفوز على منتخب فرنسا حامل اللقب في المباراة القادمة، وانتظار نتيجة مباراة الدنمارك مع أستراليا.

وخسر منتخب تونس أمام أستراليا بنتيجة 0-1 في المباراة التي جمعتهما باستاد "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بمونديال قطر.

وتجمد رصيد تونس عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بالمجموعة، وسيدخل مباراة قوية أمام المنتخب الفرنسي، بطل مونديال 2018، في ختام دور المجموعات، ما يؤكد أن فرصة نسور قرطاج شبه معدومة، لكونها أمام أحد أقوى المرشحين للقب.

ويبقى السيناريو الأقرب لتأهل المنتخب التونسي هو الانتصار أولاً على حامل اللقب المنتخب الفرنسي في المباراة الأخيرة، فضلا عن انتظار هدية من مباراة أستراليا والدنمارك.

الجهاز الفنّي لمنتخب تونس بقيادة جلال القادري والطاقم المساعد له والمتكون من الثنائي علي بومنيجل وسليم بن عاشور سيحدث بعض التبديلات على التشكيلة الأساسية في المواجهة الثالثة أمام فرنسا، إذ من المتوقّع ظهور علي معلول على الجهة اليسرى للدفاع، وهو الذي كان بديلًا للعابدي في مباراتي الدنمارك وأستراليا.

وفي المقابل، سيتم التعويل على وجدي كشريدة ليشغل مركز المدافع الأيمن، بدلًا من محمد دراغر الذي يعاني من الإرهاق ومن بعض الآلام التي أجبرته على عدم استكمال مباراة أستراليا، فيما يتوقع دخول محمد علي بن رمضان أو غيلان الشعلالي في التشكيل الأساسي وأيضاً وهبي الخزري مكان يوسف المساكني.

ويتوقع أن يكون المهاجم سيف الدين الجزيري أساسيًّا بدلًا من عصام الجبالي في مركز قلب هجوم بتشكيلة نسور قرطاج.

المصدر / وكالات