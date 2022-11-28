أقوى 10 مشاهد لأمير قطر في كأس العالم قطر 2022

يعد كأس العالم 2022 حدثاً مهماً عالمياً وإقليمياً وعربياً، ويكون خلالها الزعماء الحاضرين تحت مجهر عدسات المصورين والجماهير، حيث كان في مقدمتهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ورصد "فلسطين أون لاين" عدداً من المشاهد القوية التي ظهر فيها الأمير القطري منذ انطلاق مباريات كأس العالم قطر 2022.
وفيما يلي أهم المشاهد:
بعد جهدٍ متواصل وعمل دؤوب دام 12 عامًا نشهد اليوم بكل اعتزاز انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. نرحب بضيوفنا من كافة أنحاء العالم، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع المنتخبات المُشاركة وللجماهير بقضاء أوقاتٍ ممتعة. #قطر2022 pic.twitter.com/qmkcYqZhIc— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 20, 2022
سمو الامير الشيخ تميم بن حمد حفظه الله يمازح الجمهور السعودي :— خالد جاسم (@khalidjassem74) November 22, 2022
عاد كملوها 😃 pic.twitter.com/8lZC7XFFtg
فرحة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بتسجيل هدف مونتاري أمس🥲🇶🇦❤️ pic.twitter.com/xPHf6Vzbfq— R A E D (@RaedK98) November 26, 2022
فخورين فيك والله إنك أميرنا 😍🤍😭🙏@TamimBinHamad— شيخة بورشيد 🇶🇦❤️ (@burshaid) November 27, 2022
من تصويري اليوم في مباراة إسبانيا ضد ألمانيا #قطر pic.twitter.com/kWHVPDlWdb
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يشهد لقاء #البرازيل_صربيا في استاد #لوسيل#قطر_قروب | #قطر2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/6GCaMATTSH— شبكة قطر قروب (@QATARNG) November 24, 2022
في حفل الافتتاح سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان يتوشح الشال القطري داعماً لاخوانه في قطر 🇶🇦— سامي الجابر (@SamiAlJaber) November 22, 2022
و في المباراة الافتتاحية سمو الشيخ تميم بن حمد وابناءه يتوشحون بالعلم السعودي مسانداً منتخبنا الوطني السعودي 🇸🇦
مشاهد تسر النظر وتبهج الخاطر الله يحفظكم ويديم عزكم 🇶🇦❤️🇸🇦 pic.twitter.com/jSlegifQiz
من يستحق الثناء والشكر بعد الله لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي أكمل تحقيق حلم سمو الامير الوالد في جمع العالم تحت خيمة قطرية عربية وارفة .. والشكر تتواصل مفرداته للممثل الشخصي لسمو الامير صاحب السمو الشيخ جاسم مهندس الفكرة… pic.twitter.com/ygtsfmaZbn— غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 20, 2022
🚨🚨🚨🚨🚨— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) November 22, 2022
تميم بن حمد آل ثاني يتزيّن بشعار السعودية في ملعب اللقاء ضد الأرجنتين 💚💚💚💚🇸🇦#السعوديه_الارجنتين pic.twitter.com/4saTfSyWXH
#أمير_التواضع و الإنجاز صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله pic.twitter.com/lvx569Iuj2— مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) November 24, 2022
حزن الشيخ تميم بن حمد بعد ضياع ركلة جزاء السعودية pic.twitter.com/Utkm6MdgTK— Screen Mix (@ScreenMix) November 26, 2022
أمير قطر تميم بن حمد ردة فعله بعد فوز المغرب على بلجيكا وفرحته بإنتصار أسود الأطلس على الثاني في الترتيب عالميا pic.twitter.com/D1C8iLsjUl— 🇲🇦 mhamed (@marocexpresse) November 28, 2022