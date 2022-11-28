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بالصور أقوى 10 مشاهد لأمير قطر في كأس العالم قطر 2022

28 نوفمبر 2022 . الساعة 21:38 بتوقيت القدس
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يعد كأس العالم 2022 حدثاً مهماً عالمياً وإقليمياً وعربياً، ويكون خلالها الزعماء الحاضرين تحت مجهر عدسات المصورين والجماهير، حيث كان في مقدمتهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ورصد "فلسطين أون لاين" عدداً من المشاهد القوية التي ظهر فيها الأمير القطري منذ انطلاق مباريات كأس العالم قطر 2022.

وفيما يلي أهم المشاهد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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