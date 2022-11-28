أقوى 10 مشاهد لأمير قطر في كأس العالم قطر 2022

يعد كأس العالم 2022 حدثاً مهماً عالمياً وإقليمياً وعربياً، ويكون خلالها الزعماء الحاضرين تحت مجهر عدسات المصورين والجماهير، حيث كان في مقدمتهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ورصد "فلسطين أون لاين" عدداً من المشاهد القوية التي ظهر فيها الأمير القطري منذ انطلاق مباريات كأس العالم قطر 2022.

وفيما يلي أهم المشاهد:

بعد جهدٍ متواصل وعمل دؤوب دام 12 عامًا نشهد اليوم بكل اعتزاز انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. نرحب بضيوفنا من كافة أنحاء العالم، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع المنتخبات المُشاركة وللجماهير بقضاء أوقاتٍ ممتعة. #قطر2022 pic.twitter.com/qmkcYqZhIc — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 20, 2022

سمو الامير الشيخ تميم بن حمد حفظه الله يمازح الجمهور السعودي :

عاد كملوها 😃 pic.twitter.com/8lZC7XFFtg — خالد جاسم (@khalidjassem74) November 22, 2022

فرحة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بتسجيل هدف مونتاري أمس🥲🇶🇦❤️ pic.twitter.com/xPHf6Vzbfq — R A E D (@RaedK98) November 26, 2022

فخورين فيك والله إنك أميرنا 😍🤍😭🙏@TamimBinHamad

من تصويري اليوم في مباراة إسبانيا ضد ألمانيا #قطر pic.twitter.com/kWHVPDlWdb — شيخة بورشيد 🇶🇦❤️ (@burshaid) November 27, 2022

في حفل الافتتاح سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان يتوشح الشال القطري داعماً لاخوانه في قطر 🇶🇦



و في المباراة الافتتاحية سمو الشيخ تميم بن حمد وابناءه يتوشحون بالعلم السعودي مسانداً منتخبنا الوطني السعودي 🇸🇦



مشاهد تسر النظر وتبهج الخاطر الله يحفظكم ويديم عزكم 🇶🇦❤️🇸🇦 pic.twitter.com/jSlegifQiz — سامي الجابر (@SamiAlJaber) November 22, 2022

من يستحق الثناء والشكر بعد الله لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي أكمل تحقيق حلم سمو الامير الوالد في جمع العالم تحت خيمة قطرية عربية وارفة .. والشكر تتواصل مفرداته للممثل الشخصي لسمو الامير صاحب السمو الشيخ جاسم مهندس الفكرة… pic.twitter.com/ygtsfmaZbn — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 20, 2022

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تميم بن حمد آل ثاني يتزيّن بشعار السعودية في ملعب اللقاء ضد الأرجنتين 💚💚💚💚🇸🇦#السعوديه_الارجنتين pic.twitter.com/4saTfSyWXH — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) November 22, 2022

#أمير_التواضع و الإنجاز صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله pic.twitter.com/lvx569Iuj2 — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) November 24, 2022

حزن الشيخ تميم بن حمد بعد ضياع ركلة جزاء السعودية pic.twitter.com/Utkm6MdgTK — Screen Mix (@ScreenMix) November 26, 2022

أمير قطر تميم بن حمد ردة فعله بعد فوز المغرب على بلجيكا وفرحته بإنتصار أسود الأطلس على الثاني في الترتيب عالميا pic.twitter.com/D1C8iLsjUl — 🇲🇦 mhamed (@marocexpresse) November 28, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين