ماذا قال السفير البرازيلي في فلسطين بعد فوز منتخب بلاده على سويسرا؟

عبّر السفير البرازيلي في فلسطين فرانسيسكو ماورو أولند براسيل، عن سعادته بفوز منتخب بلاده ضد سويسرا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022م، مؤكداً أن الشعب البرازيلي قريب جدا من الشعب الفلسطيني.

وعقب مشاهدته مباراة البرازيل وسويسرا، إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين بمخيم البرازيل في رفح جنوب قطاع غزة، قال السفير البرازيلي لمراسل "فلسطين أون لاين": "نحن أصدقاء ومقربون جدا، وهناك تضامن عظيم في البرازيل مع الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "أنا سعيد جدا كسفير للبرازيل في فلسطين، وأفتخر وأنا متواجد هنا اليوم في مخيم البرازيل لأرى هذه الصداقة بين البرازيل وفلسطين".



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وشارك السفير البرازيلي في فلسطين فرانسيسكو ماورو أولند براسيل، مساء اليوم الإثنين، بمشاهدة مباراة منتخب بلاده ضد سويسرا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت فلسطين.

ورحبت الجماهير الفلسطينية بمشاركة السفير البرازيلي، الذي أعجب بالتحضيرات الشعبية لمشاهدة المباراة.

وشهد اليوم السابع لمباريات اليوم الإثنين الموافق 28/11، من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، 4 مباريات، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفاز منتخب البرازيل بصعوبة، مساء اليوم الإثنين، على منتخب سويسرا بهدف وحيد في اللقاء الذي احتضنه إستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة باختتام مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

المصدر / فلسطين أون لاين