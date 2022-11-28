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من هو مدرب "خدمات الشاطئ" الجديد؟

28 نوفمبر 2022 . الساعة 19:55 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

توصل مجلس إدارة خدمات الشاطئ لاتفاق رسمي مع مدربه الجديد، الذي سيتولى المهمة خلفا للكابتن جهاد السدودي الذي استقال من تدريب ظهر اليوم وقرر النادي قبولها.

واتفق الشاطىء مع الكابتن عماد هاشم الذي سيقود الفريق في مرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تولي هاشم لتدريب البحرية خلال الساعات القادمة.

وكان هاشم استقال من تدريب الصداقة بعد نهاية الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، ليعود لقيادة الشاطئ الذي سبق له تدريبه في موسم 2018/2019 لكن لم يستمر مع الفريق لفترة طويلة في ذلك الوقت. 

ومن المقرر أن يقود هاشم فترة الاعداد تحضيرا لمرحلة الاياب والتي يسعى فيها الشاطىء للحفاظ على آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود للدوري الممتاز. 

ويحتل الشاطئ المركز الخامس على سلم جدول الترتيب برصيد 18 نقطة،   ويبتعد بفارق 7 نقاط عن المركز الأول، و6 نقاط عن المركز الثاني المؤدي للصعود للدرجة الممتازة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#مجلس إدارة خدمات الشاطئ #نادي خدمات الشاطئ #الكابتن عماد هاشم

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