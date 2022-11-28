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لماذا أشهره الحكم في مباراة كوريا الجنوبية وغانا؟

بالفيديو حكاية أغرب كرت أحمر في كأس العالم قطر 2022

28 نوفمبر 2022 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
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أشهر حكم كوريا الجنوبية وغانا، البريطاني أنتوني تايلور، البطاقة الحمراء فور نهاية المباراة في وجه البرتغالي باولو بينتو، مدرب كوريا الجنوبية.

وجاء سبب إشهار الكرت الأحمر، وجود احتجاج حاد بسبب إنهاء الحكم المباراة قبل تنفيذ لاعبي كوريا الجنوبية ركلة ركنية.

ولا يوجد نص في قانون كرة القدم يجبر الحكم على استمرار المباراة لتنفيذ ركلة ركنية أو حرة إذا انتهى زمنها المحدد، ولا يسري ذلك على ركلات الجزاء التي يجب مد عمر المباراة حتى تنفيذها.

 

 

أحرز محمد قدوس هدفين، منها هدف الفوز، ليهدي غانا انتصارا مثيرا 3-2 على كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة في استاد المدينة التعليمية بكأس العالم لكرة القدم، الاثنين.

وعلى عكس سير اللعب، تقدمت غانا بهدف محمد ساليسو من مدى قريب بعدما فشلت كوريا الجنوبية في تشتيت ركلة حرة بالدقيقة 24، وأضاف قدوس الهدف الثاني بضربة رأس بعد عشر دقائق لتصبح النتيجة 2-صفر.

وانتفضت كوريا الجنوبية بعد الاستراحة، وسجلت هدفين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني بضربتي رأس من تشو جيو-سونج لتدرك التعادل.

لكن قدوس سجل هدف الفوز في الدقيقة 68 عندما ظهر بلا رقابة في منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس كيم سيونج-جيو.

واحتسب الحكم 10 دقائق بدلا للوقت الضائع زادها إلى ما يقرب من 11 دقيقة قبل أن ينهي المباراة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كوريا الجنوبية #غانا

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