لماذا سخر الجزائريون من صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق؟

سخرت الجماهير الجزائرية بشكل كبير من رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، بعد اقتراب المنتخب الكاميروني من الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2022، بلعبه مواجهتين في الدور الأول، انهزم في واحدة أمام سويسرا بهدف دون رد، وتعادل في الثانية أمام صربيا بثلاثة أهداف لمثلها، في وقت كان رشح فيه إيتو منتخب بلاده للعب نهائي مونديال قطر.

وكانت التصريحات التي أطلقها صامويل إيتو قبل انطلاق كأس العالم 2022، أثارت حيرة المتابعين وسخرية العديد من الجماهير عبر العالم، وفي مقدمتها الجماهير الجزائرية، التي وصف الكثير منها نجم نادي برشلونة الإسباني السابق بـ"المجنون" وإصابته بـ"الهذيان"، في وقت لا يملك فيه منتخبه المقومات الفنية، حسب متابعين، لمقارعة كبار كرة القدم العالمية.

وسارع الجزائريون إلى السخرية من إيتو في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مباشرة بعد نهاية مباراة الكاميرون وصربيا، وغرّد أحد الجزائريين ساخرًا من تصريحات إيتو، قائلًا: "إذا رأيتم الكاميرون في نهائي كأس العالم لا تستغربوا ذلك.. لقد قالها لكم إيتو من قبل".

وسار جزائري آخر على ذات النهج، وكتب: "الكاميرون تقترب من الوصول إلى ياوندي.. ريمونتادا صربيا تهزم طموح إيتو بالوصول إلى نهائي كأس العالم"، وذهب أحد المشجعين الجزائريين إلى حد بعيد عندما سخر من إيتو بطريقة قوية، وقال بخصوص ترشيح منتخب بلاده لتنشيط نهائي كأس العالم 2022: "إيتو سيلعب نهائي كأس العالم في بطولة الشوارع".

ولم يكن تصريح إيتو محل سخرية بالجزائر فحسب، بل تعرض أيضا لاستخفاف واضح من طرف العديد من المتابعين والمشجعين عبر العالم.

المصدر / وكالات