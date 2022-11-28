فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

العلم الفلسطيني طاغ في مونديال قطر والمشجعون الإسرائيليون يختبئون

مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022

توقعات "سهيل" و"ثريا" للفائز من البرازيل وسويسرا

استقالة مدرب جديد في دوري غزة

الناشطة البرغوثي تدعو إلى ملء ساحات الأقصى لوقف عربدة المستوطنين

ما هو التعديل القادم على هاتف "آيفون"؟

فريق جامعة بيرزيت يفوز بمسابقة تحدي الفضاء العالمي للاستدامة 2022

مباراة كوريا الجنوبية وغانا في كأس العالم 2022

ملخص مباراة الكاميرون وصربيا

بيانٌ مهمٌّ صادر عن اتحاد بيت حانون

توقعات "سهيل" و"ثريا" للفائز من البرازيل وسويسرا

28 نوفمبر 2022 . الساعة 17:50 بتوقيت القدس
...

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#سويسرا #البرازيل #توقعات "سهيل" و"ثريا" للفائز من البرازيل وسويسرا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة