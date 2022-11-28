استقالة مدرب جديد في دوري غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن الكابتن جهاد السدودي استقالته من تدريب فريق نادي خدمات الشاطئ، عقب خسارة الفريق أمام نماء في الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري الدرجة الأولى.

ويدرس مجلس الإدارة استقالة السدودي، وسيعلن عن قراره بالقبول أو الرفض خلال الساعات القادمة.

وتعتبر استقالة السدودي الثانية خلال الموسم الحالي، حيث بدأ مشواره مع الفريق في الجولة الرابعة، بعد استقالة بسام أبو الصادق عقب نهاية الجولة الثالثة، حيث فاز في 5 جولات، وتعادل في واحدة وخسر مباراتين.

ويحتل الشاطئ المركز الخامس على سلّم جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن المركز الأول، و6 نقاط عن المركز الثاني المؤدّي للصعود للدرجة الممتازة.

المصدر / فلسطين أون لاين