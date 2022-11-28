فريق جامعة بيرزيت يفوز بمسابقة تحدي الفضاء العالمي للاستدامة 2022

حصد ممثل فلسطين، فريق جامعة بيرزيت، الجائزة الكبرى في مسابقة تحدي الفضاء للاستدامة 2022، التي أقيمت في قطر.

وتكوّن فريق الجامعة من طلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا، وضم نرمين الشيخ، وروان صوص، ويونا نواهضة، ومهدي شومان، وعبد الله عودة، يشاركهم أمجد حامد من جامعة ميزوري، وبإشراف من الباحث في مجال الهندسة الميكانيكية أمين نواهضة، عن مشروعهم بعنوان "مراقبة الجسيمات الدقيقة" والذي يقدم حلًا مبتكرًا لتنقية الهواء.

وتهدف المسابقة التي نظمتها جامعة قطر بالتعاون مع شركائها العالميين منهم شركة Metavisionaries، ICE Cubes و Space Applications Services، International Space University و Blue Origin، إلى تعزيز قضية الاستدامة محليًا وعالميًا من خلال تطوير وبناء قدراتهم لتحقيق مستقبل مستدام على كوكبنا.

وتعد المسابقة فرصة فريدة من نوعها للطلبة للتعرف على الفضاء وما يقدمه من حلول لمعالجة تحديات الاستدامة، حيث نجح الطلبة في إيجاد حلول ريادية مؤثرة من شأنها أن تساعد في حل مشكلات التلوث البيئي.

وصمم الطلبة الفائزون جهازاً يقرأ جزيئات الفيروسات ويرسل البيانات إلى تطبيق الهاتف، المتصل بجهاز استشعار يعمل من خلاله القمر الصناعي لرسم نقاط التركيز على الخريطة.

وتأتي فكرة المشروع مع تفشي وباءCOVID-19 ، وتأثر المجتمعات بهذا الفيروس لا سيما كبار السن، حيث سيتلقى الأشخاص إشعارات حول تفشي الفيروسات في منطقتهم، وسيجعلهم يتوخون الحذر، ويساعدهم ذلك بالتعامل مع الفيروسات والحفاظ على سلامتهم، ويقلل تواجدهم في الأماكن العامة التي ينتشر بها.

المصدر / فلسطين أون لاين