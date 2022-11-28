بيان مهم صادر عن اتحاد بيت حانون

غزة/ وائل الحلبي:

أكد نادي اتحاد بيت حانون على تمسكه بكافة لاعبيه وعدم السماح لأي منهم بالرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال اتحاد بيت حانون في بيان رسمي وصل :"فلسطين أون لاين" نسخة عنه إن مجلس ادارة النادي قرر عدم الاستغناء عن أي لاعب في الفترة القادمة، على أن يواصل جميع اللاعبين مشوارهم مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وأوضح النادي أنه يسعى للحفاظ على مستوى الفريق وتحقيق الهدف المطلوب من اللاعبين، وتعزيز حالة التجانس داخل منظومة اتحاد بيت حانون.

وتلقى عدد من لاعبي الحوانين عروض للرحيل عن صفوفه مع إنتهاء مرحلة الذهاب من دوري الدرجة الممتازة، والذي كان أبرزهم المهاجم حازم شكشك بعدما أبدى غزة الرياضي رغبة في التعاقد معه.

المصدر / فلسطين أون لاين