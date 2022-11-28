البرلمان الصومالي يؤجّل جلساته عقب هجوم انتحاري

قرر البرلمان الصومالي بغرفتيه (مجلس الشعب والشيوخ)، الإثنين، تأجيل جلساته إلى أجل غير مسمى عقب هجوم انتحاري على فندق قرب القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو أمس الأحد.

وقال النائب في مجلس الشعب (البرلمان) محمد آدم، إن "رئاسة المجلس أبلغتنا بتأجيل جلسة اليوم (الإثنين) المخصصة لمناقشة تشكيل اللجان الداخلية للمجلس".

وأضاف آدم للأناضول أنّ "الاجتماع أُرجئ بسبب الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق فيلا روس بالعاصمة".

والأحد، فجر انتحاريان كانا يرتديان أحزمة ناسفة نفسيهما عند مدخل فندق قرب القصر الرئاسي كان يقيم فيه مسؤولون حكوميون، بينما أعلنت الشرطة الصومالية عن إنقاذ عدد من المدنيين ومسؤولين حكوميين من موقع الهجوم.

وتبنت حركة "الشباب" في بيان مقتضب، مسؤوليتها عن الهجوم على الفندق.

ويتزامن الهجوم الأخير مع استمرار القوات الحكومية بالتعاون مع مليشيات قبلية في شنّ عمليات عسكرية ضد حركة "الشباب" المتمردة قتلت خلالها مئات من عناصر الحركة واستعادت السيطرة على مناطق عديدة.

ومنذ سنوات يخوض الصومال حربًا ضد "الشباب" المتمردة التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريًّا لتنظيم "القاعدة" وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

المصدر / وكالات