فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البرلمان الصومالي يؤجّل جلساته عقب هجوم انتحاري

مباراة كوريا الجنوبية وغانا في كأس العالم 2022

تفاصيل قتل امرأة مصرية شقيقها طعنًا بالسكين

"حماس" تُحيّي الجماهير لرفضهم الاحتلال ودعمهم فلسطين في المونديال

الهيئة 302: التضامن مع الفلسطينيين يتطلب إلغاء قرار التقسيم ودعم الأونروا

مجلس "المسافر" يحذر من واقع خطير يتهدد يطا بفعل مخططات الاحتلال

اعتراف خطير من حارس الأرجنتين بعد هزيمة السعودية

جنود دروز في جيش الاحتلال يهاجمون منزلًا فلسطينيًّا في بيت لحم

استنكار متصاعد لفصل مستشفى إسرائيلي طبيبًا من أم الفحم

الاعتقال السياسي يترك آثارًا عميقة في نفوس المواطنين بالضفة

البرلمان الصومالي يؤجّل جلساته عقب هجوم انتحاري

28 نوفمبر 2022 . الساعة 14:52 بتوقيت القدس
...
البرلمان الصومالي يؤجل جلساته عقب هجوم انتحاري

قرر البرلمان الصومالي بغرفتيه (مجلس الشعب والشيوخ)، الإثنين، تأجيل جلساته إلى أجل غير مسمى عقب هجوم انتحاري على فندق قرب القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو أمس الأحد.

وقال النائب في مجلس الشعب (البرلمان) محمد آدم، إن "رئاسة المجلس أبلغتنا بتأجيل جلسة اليوم (الإثنين) المخصصة لمناقشة تشكيل اللجان الداخلية للمجلس".

وأضاف آدم للأناضول أنّ "الاجتماع أُرجئ بسبب الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق فيلا روس بالعاصمة".

والأحد، فجر انتحاريان كانا يرتديان أحزمة ناسفة نفسيهما عند مدخل فندق قرب القصر الرئاسي كان يقيم فيه مسؤولون حكوميون، بينما أعلنت الشرطة الصومالية عن إنقاذ عدد من المدنيين ومسؤولين حكوميين من موقع الهجوم.

وتبنت حركة "الشباب" في بيان مقتضب، مسؤوليتها عن الهجوم على الفندق.

ويتزامن الهجوم الأخير مع استمرار القوات الحكومية بالتعاون مع مليشيات قبلية في شنّ عمليات عسكرية ضد حركة "الشباب" المتمردة قتلت خلالها مئات من عناصر الحركة واستعادت السيطرة على مناطق عديدة.

ومنذ سنوات يخوض الصومال حربًا ضد "الشباب" المتمردة التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريًّا لتنظيم "القاعدة" وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الصومال #البرلمان الصومالي #هجوم انتحاري في الصومال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة