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تفاصيل قتل امرأة مصرية شقيقها طعنًا بالسكين

28 نوفمبر 2022 . الساعة 14:36 بتوقيت القدس
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دفعت أزمة نفسية مرت بها امرأة من مدينة الأقصر في جنوب مصر، بعد وفاة والديها على فترات متقاربة، على الإقدام على قتل شقيقها بـ11 طعنة نافذة بالبطن والظهر.

وفي التفاصيل أقدمت سيدة تبلغ من العمر 37 عامًا على قتل شقيقها البالغ من العمر 33 عامًا بـ11 طعنة بالسكين، منها 10 طعنات نافذة بالبطن وواحدة بالظهر، وذبحه بالرقبة من الناحية اليمنى، بعد تقييده من يديه وقدميه.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغًا يفيد بقتل سيدة تبلغ من العمر 37 عامًا غير متزوجة شقيقها المدعو أحمد.ف.ع والذي يبلغ من العمر 33 عامًا تقريبًا، بالسكين، لمرورها بأزمة نفسية منذ وفاة والديها، وكانت تتلقى العلاج، فيما كان يعاني شقيقها أيضًا من أزمة نفسية ويخضع للعلاج، حسب أقوال جيرانهما وشهود العيان.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمة في نفس مكان ارتكاب الجريمة، وهو منزلها، وبدت في حالة غير طبيعية، وتم التحفظ على سلاح الجريمة الذي ارتكبت به الواقعة، وهو السلاح الأبيض (السكين) وعليه آثار دماء القتيل شقيقها.

هذا وقد تم نقل جثة الشاب القتيل لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر لحين التصريح بدفنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق القضية.

المصدر / وكالات
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