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"حماس" تُحيّي الجماهير لرفضهم الاحتلال ودعمهم فلسطين في المونديال

28 نوفمبر 2022 . الساعة 14:26 بتوقيت القدس
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علم فلسطين في مباراة بمونديال قطر

وجّهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التحية لجماهير الأمة العربية والإسلامية والشعوب الحرة لرفضها الاحتلال الإسرائيلي، ودعم فلسطين في مونديال قطر الشقيقة.

وقالت الحركة في بيانٍ لها نُعرب عن اعتزازنا وتقديرنا لجماهير أمتنا وللجماهير الحرة، التي رفضت الاحتلال، ودعمت فلسطين في جميع مباريات مونديال قطر، انتصارًا للشعب الفلسطيني ولعدالة قضيته الوطنية، وتأكيدًا بأنّ فلسطين ما زالت حاضرة في الوجدان رمزًا للنضال من أجل الحرية.

وشدّدت على أنّ هذا التضامن يعكس رفض الشعوب لأشكال التطبيع كافة مع الكيان الصهيوني المحتل، الذي يحاول عبثًا اختراق وعي المنطقة وشعوبها التي عبّرت عن أصالتها وحبّها لفلسطين والقدس التي ستبقى عربية إسلامية وقبلة لكل الأحرار في العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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