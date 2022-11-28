الأقسام
سياسي
عربي ودولي
محليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
صحة
علوم وتكنولوجيا
غرائب وطرائف
الإسـلام والعـصر
مجتمع
مقالات وآراء
الصحيفة
تواصل معنا
انفوجرافيك
وسـائط
5571
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.42
مقابل الشيكل
يورو
3.56
جنيه مصري
0.14
دينار أردني
4.83
جنيه إسترليني
4.13
حالة الطقس
الإثنين
25° - 14°
غائم جزئياً خلال اليوم
الثلاثاء
22° - 15°
الأربعاء
22° - 14°
أوقات الصلاة
الفجر
05:10
الشروق
06:21
الظهر
11:30
العصر
14:20
المغرب
16:39
العشاء
17:50
أحدث الأخبار
البرلمان الصومالي يؤجّل جلساته عقب هجوم انتحاري
مباراة كوريا الجنوبية وغانا في كأس العالم 2022
تفاصيل قتل امرأة مصرية شقيقها طعنًا بالسكين
"حماس" تُحيّي الجماهير لرفضهم الاحتلال ودعمهم فلسطين في المونديال
الهيئة 302: التضامن مع الفلسطينيين يتطلب إلغاء قرار التقسيم ودعم الأونروا
مجلس "المسافر" يحذر من واقع خطير يتهدد يطا بفعل مخططات الاحتلال
الأكثر قراءة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-11 في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
أكبر 6 مفاجآت في تاريخ كأس العالم
مباراة السعودية وبولندا في مونديال قطر 2022
مباراة ألمانيا وإسبانيا في مونديال قطر 2022
مباراة البرازيل وصربيا في مونديال قطر
مباراة كندا وبلجيكا
آخر الأخبار
البرلمان الصومالي يؤجّل جلساته عقب هجوم انتحاري
مباراة كوريا الجنوبية وغانا في كأس العالم 2022
تفاصيل قتل امرأة مصرية شقيقها طعنًا بالسكين
"حماس" تُحيّي الجماهير لرفضهم الاحتلال ودعمهم فلسطين في المونديال
الهيئة 302: التضامن مع الفلسطينيين يتطلب إلغاء قرار التقسيم ودعم الأونروا
مجلس "المسافر" يحذر من واقع خطير يتهدد يطا بفعل مخططات الاحتلال
اعتراف خطير من حارس الأرجنتين بعد هزيمة السعودية
جنود دروز في جيش الاحتلال يهاجمون منزلًا فلسطينيًّا في بيت لحم
استنكار متصاعد لفصل مستشفى إسرائيلي طبيبًا من أم الفحم
الاعتقال السياسي يترك آثارًا عميقة في نفوس المواطنين بالضفة
ملخص اليوم
بث مباشر
الرئيسية
رياضة
تفاصيل الخبر
بث مباشر
مباراة كوريا الجنوبية وغانا في كأس العالم 2022
28 نوفمبر 2022 . الساعة 14:12 بتوقيت القدس
اقرأ أيضا:
مباريات اليوم الإثنين 28/11-كأس العالم 2022.. بالتوقيت المحلي
المصدر / فلسطين أون لاين
#كأس العالم
#بث مباشر
#مونديال قطر
#كأس العالم 2022
#مباراة كوريا الجنوبية
#مباراة كوريا الجنوبية وغانا
#كوريا الجنوبية وغانا
#مباريات مونديال قطر
#بث مباشر مباراة كوريا الجنوبية وغانا
#بث مباشر كوريا الجنوبية وغانا
تعليق عبر الفيس بوك
متعلقات
مباراة البرتغال وغانا في مونديال قطر 2022
مباراة الأوروغواي ومنتخب كوريا الجنوبية في مونديال قطر
موعد مباراة السعودية وكرواتيا الودية قبل انطلاق كأس العالم 2022
الأكثر قراءة
جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر
رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر 11/2022
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-11 في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
بث مباشر لأجواء افتتاح مونديال قطر 2022
أكبر 6 مفاجآت في تاريخ كأس العالم
عاجل