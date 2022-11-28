فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البرلمان الصومالي يؤجّل جلساته عقب هجوم انتحاري

مباراة كوريا الجنوبية وغانا في كأس العالم 2022

تفاصيل قتل امرأة مصرية شقيقها طعنًا بالسكين

"حماس" تُحيّي الجماهير لرفضهم الاحتلال ودعمهم فلسطين في المونديال

الهيئة 302: التضامن مع الفلسطينيين يتطلب إلغاء قرار التقسيم ودعم الأونروا

مجلس "المسافر" يحذر من واقع خطير يتهدد يطا بفعل مخططات الاحتلال

اعتراف خطير من حارس الأرجنتين بعد هزيمة السعودية

جنود دروز في جيش الاحتلال يهاجمون منزلًا فلسطينيًّا في بيت لحم

استنكار متصاعد لفصل مستشفى إسرائيلي طبيبًا من أم الفحم

الاعتقال السياسي يترك آثارًا عميقة في نفوس المواطنين بالضفة

بث مباشر مباراة كوريا الجنوبية وغانا في كأس العالم 2022

28 نوفمبر 2022 . الساعة 14:12 بتوقيت القدس
...

اقرأ أيضا: مباريات اليوم الإثنين 28/11-كأس العالم 2022.. بالتوقيت المحلي

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كأس العالم #بث مباشر #مونديال قطر #كأس العالم 2022 #مباراة كوريا الجنوبية #مباراة كوريا الجنوبية وغانا #كوريا الجنوبية وغانا #مباريات مونديال قطر #بث مباشر مباراة كوريا الجنوبية وغانا #بث مباشر كوريا الجنوبية وغانا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة