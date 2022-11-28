اعتراف خطير من حارس الأرجنتين بعد هزيمة السعودية

اعترف إيمليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين لكرة القدم بلجوئه للتواصل مع طبيب نفسي عقب نهاية المباراة الأولى للتانغو بكأس العالم 2022 في قطر، والتي خسرها منتخب الأرجنتين أمام المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف.

وأشار الحارس في تصريحات لوسائل إعلام أرجنتينية إلى أن الجميع داخل المنتخب عانى من صدمة كبيرة عقب نهاية لقاء السعودية، لافتاً إلى شعور اللاعبين بالتقصير تجاه المنتخب بعد الخسارة.

ويفسر تصريح مارتينيز والذي جاء عقب نهاية مباراة الأرجنتين والمكسيك في ثاني لقاءاتهما بالبطولة الفرحة الهستيرية للاعبي التانغو بعد تحقيق الفوز الأول.

المصدر / وكالات