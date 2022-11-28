الاحتلال يضع خطة لشرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية

وضعت سلطات الاحتلال، خطة لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، خلال 60 يوماً من تشكيل حكومة الاحتلال، بزعامة بنيامين نتنياهو، حيث سيصل عدد البؤر الاستيطانية إلى 60 من جنوب الخليل وصولًا إلى شمال الضفة الغربية، وسيتم عرض مخطط شرعنتها على حكومة الاحتلال.

ووفق مصادر في الاحتلال، فإن مشروع شرعنة هذه البؤر سيتم تنفيذه في غضون 18 شهرًا، وذلك من خلال مدّها بالكهرباء والبنية التحتية اللازمة.

وينوي الاحتلال تخصيص مبلغ ما يقارب 180 مليون شيكل سنويًا للبنية التحتية للبؤر الاستيطانية، بما يشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتعبيد الطرق.

كما سيتم تخصيص مبلغ 25 مليون شيكل سنويًا لإنشاء البنى التحتية لـ"المكونات الأمنية"، وتخصيص 15 مليون لفرق المسح الأرضي لتغيير الوضع القانوني لبعض الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها، وشرعنة قانون يسمح بمثل هذا الإجراء الخاص بتطوير البنية التحتية للاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين