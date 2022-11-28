إيقاف لاعبَين 4 مباريات في الممتازة والأولى

أعلن اتحاد كرة القدم عن عقوبات الجولة الحادية عشر والأخيرة من مرحلة الذهاب في الدرجتين الممتازة والأولى، بعد المصادقة على توصيات لجنة الانضباط خلال الاجتماع الذي جرى أمس الأحد.

وقرّر الاتحاد إيقاف محمد الغواش لاعب فريق شباب الزوايدة 4 مباريات، إثر حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام شباب رفح والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدفين للزوايدة.

وفي إطار الدرجة الأولى أوقف الاتحاد محمد السدودي لاعب خدمات الشاطىء لـ4 مباريات، بعد طرده في مباراة فريقه أمام نماء والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف للبحرية.

المصدر / فلسطين أون لاين