فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

على أراضي مطار قلنديا.. مشروع تهويد إسرائيلي يعزل القدس عن محيطها

مباراة الكاميرون وصربيا في كأس العالم

هنية يعزي بوفاة الشيخ غيث الفاخري نائب مفتي عام الديار الليبية

إيقاف لاعبان 4 مباريات في الممتازة والأولى

كأس العالم يكشف فشل أوهام التطبيع

منتدى الإعلاميين يدين اعتقال أمن السلطة الصحفي أيمن قواريق​​​​​​​

الاحتلال يفرج عن القيادي الأسير جمال الطويل من البيرة

بلدية خان يونس تواصل تنفيذ 10 مشاريع بتكلفة 3.2 مليون دولار

مباريات اليوم الإثنين 28/11-كأس العالم 2022.. بالتوقيت المحلي

الإنجازات العربية في كأس العالم

الاحتلال يفرج عن القيادي الأسير جمال الطويل من البيرة

28 نوفمبر 2022 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
...
القيادي جمال الطويل

 أفرجت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، عن القيادي في حركة حماس الشيخ جمال الطويل من مدينة البيرة.

وقضى القيادي الطويل (60 عامًا)، 18 شهرا في الاعتقال الإداري في سجن النقب الصحراوي.

وكانت قوات خاصة تابعة للاحتلال قد اعتقلت الطويل في يونيو2021، من أمام منزله بمدينة البيرة، وذلك بعد الإفراج عنه في مارس/ آذار 2021، عقب اعتقال إداري دام 8 أشهر.

أمضى الطويل ما مجموعه 17 عامًا في سجون الاحتلال خلال ما يزيد على 14 اعتقالًا منذ عام 1989، كما جرى اعتقال زوجته عام 2010، وأطلق سراحها بعد قضاء عام في الأسر.

واعتقل الاحتلال ابنته بشرى (29 عامًا) إداريًا، حيث شرع الطويل خلال اعتقاله بإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقال ابنته.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#مدينة البيرة #اعتقال اداري #الشيخ جمال الطويل #الاحتلال الإسرائيلي #حركة حماي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة